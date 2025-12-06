Cerveceros Hockey a la final de la Liga Mercedina

Publicado el sábado 6 de diciembre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

La Primera de Cerveceros Hockey disputó este sábado la semifinal de la Liga Mercedina, en el estadio de Ateneo de Mercedes, frente a Parque Esperanza.

En un encuentro muy parejo, el equipo lujanense igualó 3 a 3, con los tres goles de Martina Rolandelli, que fue la gran figura de la tarde. Con el empate, la definición se extendió a los penales.

Desde los doce pasos, Cerveceros fue más efectivo y logró el pasaje a la final con las conversiones de Rolandelli, Justo y Mendoza.

La final se jugará nuevamente en Mercedes, donde Cerveceros enfrentará a San Patricio de San Antonio de Areco, en busca del título de la categoría.

Si

Publicado el sábado 6 de diciembre de 2025