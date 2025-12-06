Cerveceros Hockey a la final de la Liga Mercedina
La Primera de Cerveceros Hockey disputó este sábado la semifinal de la Liga Mercedina, en el estadio de Ateneo de Mercedes, frente a Parque Esperanza.
En un encuentro muy parejo, el equipo lujanense igualó 3 a 3, con los tres goles de Martina Rolandelli, que fue la gran figura de la tarde. Con el empate, la definición se extendió a los penales.
Desde los doce pasos, Cerveceros fue más efectivo y logró el pasaje a la final con las conversiones de Rolandelli, Justo y Mendoza.
La final se jugará nuevamente en Mercedes, donde Cerveceros enfrentará a San Patricio de San Antonio de Areco, en busca del título de la categoría.
Publicado el sábado 6 de diciembre de 2025