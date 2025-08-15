Viernes 15 de agosto de 2025
Cerveceros Hockey +30  A y C , en la Liga Mercedina

Detalles.



Publicado el viernes 15 de agosto de 2025

Este domingo 10 de Agosto se jugó la primera fecha de Liga Mercedina de Hockey Cerveceros presento dos equipos más , Cerveceros C y Cerveceros A , además de Cerveceros Verde.

Los resultados de Cerveceros C fueron , perdio
Frente  Cerveceros A,  por 1 a 0.
Empató sin goles con Rating Blanco.
Y ganó por 1 a 0 con gol de Florencia Bernardi a Ateneo Celeste.

En el caso de Cerveceros A anoto Coxxolini y le ganó a Cerveceros C.

También anotó Coxxolino el 1 a 0 a LRC Azul.
Y con 2 goles de Sanz y Queen por 2 a 0 le ganó Ateneo A.

DT de Cerveceros A es Florencia Pichón y de Cerveceros C,  la DT es Candela Inguillio .

