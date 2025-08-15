Cerveceros Hockey +30  A y C , en la Liga Mercedina

Publicado el viernes 15 de agosto de 2025

Este domingo 10 de Agosto se jugó la primera fecha de Liga Mercedina de Hockey Cerveceros presento dos equipos más , Cerveceros C y Cerveceros A , además de Cerveceros Verde.



Los resultados de Cerveceros C fueron , perdio

Frente Cerveceros A, por 1 a 0.

Empató sin goles con Rating Blanco.

Y ganó por 1 a 0 con gol de Florencia Bernardi a Ateneo Celeste.



En el caso de Cerveceros A anoto Coxxolini y le ganó a Cerveceros C.



También anotó Coxxolino el 1 a 0 a LRC Azul.

Y con 2 goles de Sanz y Queen por 2 a 0 le ganó Ateneo A.



DT de Cerveceros A es Florencia Pichón y de Cerveceros C, la DT es Candela Inguillio .

