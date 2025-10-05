Cerveceros festejó en Areco con una gran victoria

Publicado el domingo 5 de octubre de 2025

Por la fecha 16 de la Liga Mercedina de Hockey, el conjunto de Cerveceros Hockey visitó este sábado 4 de octubre al Club Deportivo San Patricio de San Antonio de Areco.

En un partido vibrante, el equipo del gremio se impuso por 4 a 3 al local gracias a un doblete de Estefanía Otranto y otros dos tantos de Lara Esposatto, que sellaron un triunfo muy importante para seguir prendidos en la tabla.

Cerveceros mostró carácter, juego y efectividad para quedarse con tres puntos valiosos en una de las canchas más difíciles del torneo

Los equipos de Cerveceros siguen sin poder jugar en la Liga de Fútbol de San Andrés de Giles

Por cuestiones climáticas, los dos conjuntos del club aún no pudieron disputar sus compromisos programados.

