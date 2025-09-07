Sábado 6 de septiembre de 2025
Cerveceros arrasó en la segunda fecha de la Liga de SA de Giles

Los equipos A y B del club lograron triunfos contundentes en la reanudación del torneo suspendido por lluvia



Este sábado, en la cancha Principal Municipal, se disputó la segunda fecha de la Liga de Fútbol de San Andrés de Giles, que había sido postergada por las lluvias.

En el primer turno, Cerveceros B goleó 5 a 0 a Villa Espil con tantos de Barzola, Ghigliano, Tiberi, Miranda y Magadán.

Más tarde, por la Zona A, Cerveceros A venció 2 a 1 a San Martín, gracias a los goles de Sansone y Figueroa.

Publicado el sábado 6 de septiembre de 2025

