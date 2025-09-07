Cerveceros arrasó en la segunda fecha de la Liga de SA de Giles

Publicado el sábado 6 de septiembre de 2025

Los equipos A y B del club lograron triunfos contundentes en la reanudación del torneo suspendido por lluvia

.

Este sábado, en la cancha Principal Municipal, se disputó la segunda fecha de la Liga de Fútbol de San Andrés de Giles, que había sido postergada por las lluvias.

En el primer turno, Cerveceros B goleó 5 a 0 a Villa Espil con tantos de Barzola, Ghigliano, Tiberi, Miranda y Magadán.

Más tarde, por la Zona A, Cerveceros A venció 2 a 1 a San Martín, gracias a los goles de Sansone y Figueroa.

