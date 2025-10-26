Cerraron las elecciones legislativas en Luján: participación cercana al 70%

Publicado el domingo 26 de octubre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Pasadas las 18 horas, cerraron las elecciones legislativas 2025 en todo el distrito de Luján, donde la jornada se desarrolló con total normalidad.

Según datos preliminares, alrededor del 70% de los vecinos habilitados concurrieron a las urnas para elegir 35 diputados nacionales, en la primera elección nacional que se realiza con la boleta única de papel (BUP).

En total, funcionaron 292 mesas distribuidas en 47 establecimientos educativos, con 100.513 electores habilitados entre ciudadanos argentinos y residentes extranjeros.

El recuento de votos comenzó inmediatamente después del cierre de los comicios y se espera que los primeros resultados oficiales se conozcan en las próximas horas

Publicado el domingo 26 de octubre de 2025