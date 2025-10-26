Cerraron las elecciones legislativas en Luján: participación cercana al 70%
Legislativas 2025.
Pasadas las 18 horas, cerraron las elecciones legislativas 2025 en todo el distrito de Luján, donde la jornada se desarrolló con total normalidad.
Según datos preliminares, alrededor del 70% de los vecinos habilitados concurrieron a las urnas para elegir 35 diputados nacionales, en la primera elección nacional que se realiza con la boleta única de papel (BUP).
En total, funcionaron 292 mesas distribuidas en 47 establecimientos educativos, con 100.513 electores habilitados entre ciudadanos argentinos y residentes extranjeros.
El recuento de votos comenzó inmediatamente después del cierre de los comicios y se espera que los primeros resultados oficiales se conozcan en las próximas horas
