Celebraron el 161° Aniversario de la localidad de Olivera

El Municipio de Luján informó que este martes, el Intendente Leonardo Boto, encabezó el acto protocolar con motivo de la celebración del 161° Aniversario de la localidad de Olivera.

La actividad se desarrolló frente a la estación de trenes de la delegación. Allí el intendente expresó: “Hoy celebramos un nuevo aniversario del pueblo. Felicitaciones a todas las instituciones por mantener viva la historia de Olivera, somos el presente pero compartimos una raíz. Gracias a todas las instituciones que trabajan para y por el futuro de Olivera. Hoy, a pesar del contexto, seguimos apostando a reconstruir la identidad de la localidad, intentando preservar su patrimonio, para lograr el reconocimiento histórico que merece”.

Asimismo, Graziella Macagno, directora del Museo Histórico “Donato Macagno” y miembro de la Junta Municipal de Estudios Históricos, brindó unas palabras para dar el marco a la fecha: “En julio del año 2000, los vecinos de Olivera elegimos el 21 de octubre como fecha fundacional por ser el día en que Don Domingo Olivera dona parte de sus tierras para el paso del ferrocarril, en el año 1864. Olivera representa un pueblo trabajador, solidario y con una historia de la cual sentimos orgullo”.

También brindaron unas palabras Alberto Díaz, presidente de la Comisión de Fiestas de Olivera, y Romina Blanco, de la Cooperativa Sumando Voluntades. Ambos explicaron el trabajo que realizan cotidianamente por la comunidad.

A continuación, se realizó la entrega de banderas argentinas para las distintas instituciones educativas, y de un presente para la Cooperativa Sumando Voluntades en agradecimiento por la restauración del surtidor que forma parte del patrimonio histórico de la localidad.

La celebración del nuevo aniversario contó además con la presencia del Jefe de Gabinete, Matías Fernández; Presidente del Honorable Concejo Deliberante, César Ciror; Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Silvio Martini; el Delegado de Olivera, Sergio Yacante; Presidenta del Consejo Escolar, Carla Lencioni; concejales, funcionarios municipales, autoridades educativas. También asistieron al acto representantes del Jardín de Infantes “La Jirafita”, Escuela Secundaria N°15, y del Centro Educativo Complementario N°802.

Publicado el miércoles 22 de octubre de 2025