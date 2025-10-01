CCU presenta una nueva masterclass en Luján para potenciar negocios locales

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

El evento forma parte de su programa de formación Academia CCU y brindará herramientas prácticas para negocios

CCU Argentina, compañía multicategoría de bebidas que elaboramarcas como Schneider, Heineken, Imperial, Sidra 1888 y Villavicencio entre otras,

continúa impulsando el desarrollo local a través de instancias formativas de su programa Academia CCU que busca fortalecer comercios, emprendedores y pymes. En

alianza con la Municipalidad de Luján, proponen una nueva masterclass el próximo 8 de octubre en el Centro Cultural y Turístico Municipal Doña Ana de Matos -P.o Calelian 1135- a

las 18 horas.

En esta oportunidad la iniciativa que será gratuita y presencial, está diseñada para brindar herramientas prácticas en torno a la toma de decisiones y la administración de

negocios. Si bien el encuentro está dirigido a comerciantes, pymes y emprendedores, las inscripciones se extienden al público en general.

La masterclass estará a cargo de Julieta Bonfill, fundadora y directora de Modo Finanzas, quien disertará de forma práctica sobre el impacto del contexto económico, la fijación de

precios y márgenes, el financiamiento y la optimización de la gestión financiera.

La inscripción es gratuita y los cupos son limitados. El registro se realiza a través del siguiente enlace: https://acortar.link/nLL38U.

Durante octubre, las masterclasses llegarán también a Salta y Buenos Aires (Luján).

Publicado el miércoles 1 de octubre de 2025