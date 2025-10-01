CCU presenta una nueva masterclass en Luján para potenciar negocios locales
CON JULIETA BONFILL
El evento forma parte de su programa de formación Academia CCU y brindará
herramientas prácticas para negocios
CCU Argentina, compañía multicategoría de bebidas que elaboramarcas como Schneider, Heineken, Imperial, Sidra 1888 y Villavicencio entre otras,
continúa impulsando el desarrollo local a través de instancias formativas de su programa Academia CCU que busca fortalecer comercios, emprendedores y pymes. En
alianza con la Municipalidad de Luján, proponen una nueva masterclass el próximo 8 de octubre en el Centro Cultural y Turístico Municipal Doña Ana de Matos -P.o Calelian 1135- a
las 18 horas.
En esta oportunidad la iniciativa que será gratuita y presencial, está diseñada para brindar herramientas prácticas en torno a la toma de decisiones y la administración de
negocios. Si bien el encuentro está dirigido a comerciantes, pymes y emprendedores, las inscripciones se extienden al público en general.
La masterclass estará a cargo de Julieta Bonfill, fundadora y directora de Modo Finanzas, quien disertará de forma práctica sobre el impacto del contexto económico, la fijación de
precios y márgenes, el financiamiento y la optimización de la gestión financiera.
La inscripción es gratuita y los cupos son limitados. El registro se realiza a través del siguiente enlace: https://acortar.link/nLL38U.
Durante octubre, las masterclasses llegarán también a Salta y Buenos Aires (Luján).
Publicado el miércoles 1 de octubre de 2025