CCU lanza la segunda edición de su programa de formación laboral para jóvenes

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En Argentina, 2 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 24 años no logran acceder a su primer empleo, y quienes lo consiguen muchas veces lo hacen en condiciones de informalidad. Frente a este escenario, CCU Argentina lanza la segunda edición de Academia CCU Jóvenes, un programa de formación que busca brindar herramientas concretas para mejorar la empleabilidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Durante seis meses, 60 jóvenes de Luján, Mendoza y Salta recibirán capacitación en gestión de punto de venta, reposición, atención al cliente y ventas, combinando formación teórica con prácticas en empresas aliadas. Además, el programa incluye el desarrollo de habilidades interpersonales y competencias digitales, acompañados por mentores voluntarios de las compañías participantes.

«Creemos que generar oportunidades reales es una forma concreta de aportar al desarrollo de las comunidades donde estamos presentes. Este programa nació con esa convicción: fortalecer condiciones para la empleabilidad, y los resultados de la primera edición nos impulsan a seguir creciendo», señaló Juan Pablo Barrale, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU Argentina.

En 2025, la primera edición del programa formó a 36 jóvenes de Luján y Mendoza, de los cuales el 80% ya consiguió empleo formal. Este año, la iniciativa suma a Salta y amplía la red de aliados estratégicos.

«En Pescar trabajamos para que la formación se transforme en empleo. Cuando empresas como CCU se comprometen y abren sus puertas, el impacto es real: los jóvenes acceden a experiencias dentro del mundo laboral, desarrollan sus habilidades y talento, y pueden proyectar un futuro mejor. Ya no alcanza sólo con educar para el mundo del trabajo, tenemos que generar inclusión laboral real.» comentó”, Silvia Rueda de Uranga, Directora de la Fundación Pescar,

El programa es implementado junto a Fundación Pescar, organización con más de 20 años de trayectoria en formación e inserción laboral. Además, cuenta con la participación de Carrefour, Huentala y Luján Walk, que ofrecen sus espacios para las prácticas profesionales.

La inscripción está abierta hasta el 30 de abril y se realiza a través del siguiente link.

Publicado el martes 24 de marzo de 2026