Casset: “Voy a ser intendente y no habrá excusas para solucionar sus problemas”

Fernando Casset habló de “orden y la administración eficaz” junto a vecinos de la localidad de Open Door.

El precandidato de Juntos por el Cambio -Lista 3A- se reunió con vecinos de la localidad de Open Door para escuchar sus opiniones, sugerencias y reclamos. “No hay recetas mágicas ni nuevas personas iluminadas. La solución para un Luján mejor sale entre todos: juntos, con vecinos idóneos y honestos. Por eso, cada problema que me dicen, lo anotamos, le asignamos prioridades y a partir del 10 de diciembre comenzaremos con las soluciones”, comentó Fernando Casset.

“Los escucho y no puedo dejar de pensar en que piden lo básico y esencial. Me siento molesto como ustedes, pero no podemos bajar los brazos, tenemos que hacer el cambio que Luján necesita. Por eso tomé este nuevo compromiso de presentarme por primera vez a la responsabilidad y el orgullo de encabezar una gestión. No soy un improvisado, para esto me formé, aprendí, crecí y armamos un equipo. Y no cualquier equipo: uno con el que podemos mirar a los ojos a todos, sin ocultar nada de nuestra lista, sin esconder a nadie. De corazón siento y sé que somos un equipazo”.

En la ronda de consultas que agendaron los asesores de Fernando Casset, los vecinos cuestionaron a la delegación actual y remarcaron sobre la falta de mantenimiento general, como arreglo de calles, seguridad y salud. Los vecinos destacaron la gestión de Ignacio Wendler (delegado anterior) con quien manifestaron que se podía dialogar y se trabajaba por mantener un pueblo ordenado, limpio y en constante comunicación con los vecinos. Asimismo, la implementación de cloacas, los arreglo de calles, el manteniendo general del pueblo y el impulso al turismo en dicha localidad fueron los ejes enfatizados por Casset.

“Ustedes me dice que esto viene de hace mucho tiempo. Sí, por eso voy a ser intendente y no va a haber excusas, porque vengo a gobernar bien. Aquí es importante el rol de los delegados, ellos deben ser el representante del Intendente en el pueblo y son quienes debe responder de forma inmediata a los problemas del vecino y actuar en coordinación con el Ejecutivo. Trabajaremos en eso y los cambios van a ser visibles», finalizó el precandidato de Juntos por el Cambio.

Publicado el martes 23 de julio de 2019