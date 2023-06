Casset se mostró preocupado por «el internismo en Juntos por el Cambio Nacional»

A dos semanas del cierre de listas para las elecciones primarias PASO, y mientras evalúa la posibilidad de ser candidato en el presente proceso electoral, Fernando Casset, referente local de Juntos por el Cambio manifestó su “preocupación por la forma en que nuestra dirigencia nacional está discutiendo la conformación del frente y las listas”.

“Hace ya bastante tiempo que desde distintos sectores me piden que sea candidato a intendente. Algunos vecinos incluso lo han hecho públicamente. A todos les agradezco esa demostración de confianza. Pero la verdad es que hoy, más que preocuparme por mi posicionamiento personal, me inquieta la necesidad de fortalecer a Juntos por el Cambio como la herramienta de transformación que necesitan los argentinos. Y no veo que eso esté pasando en todos los espacios, sobre todo en el nivel nacional”, reflexionó Fernando Casset.

En ese sentido dijo que “el modo en que la dirigencia nacional de Juntos por el Cambio está llevando adelante las discusiones sobre la definición de estrategias electorales y candidaturas, no hace más que preocupar a la enorme cantidad de argentinos que quieren que a partir del 10 de diciembre haya un cambio profundo en nuestro país”.

Casset expresó que “no es malo que exista competencia, en una instancia preliminar, para definir quiénes son los candidatos del frente, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal. Lo que no debiera pasar es que el modo en que esa competencia se lleve a cabo se radicalice tanto que genere como consecuencia el riesgo de una derrota electoral”.



También advirtió que «en los últimos meses, según las encuestas nacionales, parece haber un crecimiento de alguna opción que pone en tela de juicio al régimen democrático, que a los argentinos tanto nos ha costado consolidar y que cumple en este año 40 años”. Y agregó: “Si la dirigencia nacional de Juntos por el Cambio no toma conciencia de esto último, corremos el riesgo de perder la Provincia de Buenos Aires, indispensable para las transformaciones que necesita nuestro país a partir del 10 de diciembre de este año. Y eso también puede ocurrir en una gran cantidad de municipios”.

Casset enfatizó que “no hay que perder el tiempo en peleas a tan poco tiempo de la elección. Debemos utilizar este tiempo para explicarle a la gente cómo vamos a resolver la enorme cantidad de problema que tiene nuestro país, en materia económica, en la salud, en la educación, y en cómo vamos a encarar el problema de la inseguridad, que tanto nos afecta a todos”.

“No logro entender cómo los referentes que forman parte de este frente electoral a nivel nacional, no toman nota de lo grave que es esta situación social y económica de nuestro país, que todos los días expulsa a miles de jóvenes hacia el exterior, buscando una calidad de vida que nuestro país ya no puede brindar”, sentenció Fernando Casset.

Por último Casset, a modo de conclusión, indicó: “Debemos tomar conciencia del estado de situación actual y moderar la forma en que se discuten ciertas cuestiones dentro de Juntos Por el Cambio, tanto a nivel nacional, provincial y local. El único que se favorece con nuestros niveles de agravios internos es el kirchnerismo, que por su propia conveniencia fomenta y alimenta a estas nuevas expresiones extremas, que amenazan a la democracia como sistema”.

