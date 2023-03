Casset: «Luján padece un servicio eléctrico obsoleto»

Las altas temperaturas, sumadas a los cortes de energía eléctrica y la falta de agua en algunas zonas y barrios de Luján, crean cada vez más malestar en los vecinos.

En este contexto y ante los cortes recurrentes la generación de energía está en el centro del debate, así como también el rol de la Cooperativa Eléctrica y la responsabilidad del municipio de Luján como concedente del servicio eléctrico. Además, el vencimiento del contrato de concesión entre la comuna y la empresa social también trajo polémicas aunque es una discusión por ahora poco abordada.

Quien sí fue realizando diferentes aportes y proyectos para abordar la problemática de la generación de energía en Luján fue Fernando Casset, referente de Juntos y a él le consultamos sobre este momento tan sofocante como de preocupación creciente. “Lamentablemente los vecinos son víctimas directas de la falta de inversión, pública y privada, en fuentes de energía renovables y sustentables que amortigüen la demanda actual”, adelantó Casset.

En diciembre de 2021, el dirigente radical y referente de Juntos por el Cambio, Fernando Casset, presentó ante el Concejo Deliberante un paquete de proyectos que fomentan de distintas maneras la generación y el uso de energías provenientes de fuentes renovables, con el fin principal de procurar la preservación del ambiente mediante el reemplazo de fuentes de energía altamente contaminantes y degradantes.

Las propuestas no tuvieron tratamiento legislativo y aún esperan una resolución que tenga como premisa mejorar la calidad de vida de los vecinos. “Nadie hizo nada: ni el intendente, ni los concejales, ni la Cooperativa Eléctrica” resumió en diálogo con este medio, Fernando Casset.

¿En qué consisten los proyectos que presentaste para fomentar las energías renovables?

Son cinco propuestas que impulsan las energías sustentables a partir de facilitar la modificación de la normativa vigente, para así, progresar en acciones que preserven la integridad del ambiente en que habitamos y que impliquen beneficios económicos para los vecinos y vecinas de Luján. Al mismo tiempo ofrecimos varias acciones que el municipio podría llevar adelante sin necesidad de modificar la normativa, como promover estímulos fiscales a los usuarios que implementen la producción de energía renovable, e incluir estas fuentes energéticas en edificios e instalaciones públicas. Hasta el momento los proyectos no tuvieron tratamiento en el recinto y las sugerencias no fueron promovidas ni por el municipio ni por la Cooperativa Eléctrica. Nadie hizo nada.

¿De qué manera estas propuestas podrían beneficiar a los vecinos, en un momento en el que tenemos temperaturas superiores a los 32 grados de manera diaria?

Está claro que no se puede tener un control sobre el clima, pero podemos disponer la ciudad y los servicios públicos de manera tal que favorezcan la salud de los lujanenses y que concretamente no les falta ni luz ni agua, que es lo que viene pasando desde hace dos semanas en la zona céntrica, diferentes barrios y localidades. Los proyectos son concretos en la generación de normativa que permita acciones para generar energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Pero más allá de eso, creemos que la clave está en cambiar la estructura de servicios sanitarios. Hace tiempo que pedimos al intendente que los fondos que recibe el Municipio provenientes de la Nación y la Provincia sean destinados a obras de infraestructura. Pero no ha sido así, y hoy hay vecinos sin agua en el centro y los barrios de Luján.

¿Y qué rol cumple la Cooperativa Eléctrica?

La cooperativa tiene un poder total sobre los usuarios, quienes dependen de las decisiones que toma la entidad. La situación de demanda récord de la energía eléctrica que estamos transitando estas semanas, tiene que servir de aprendizaje para que se realicen obras de modernización, renovación de equipamiento y aplicación de nuevas fuentes de energía que se inyecten a la red de la cooperativa. Esto incluso está previsto en la Ley nacional 27.424 que obliga a los prestadores del servicio público de distribución a facilitar dicha inyección. Estamos en manos de la Cooperativa Eléctrica, que de manera unilateral realiza cortes de luz residenciales en los horarios más críticos, mientras no invierte en mejorar su potencia y oferta energética, y tiene a los lujanenses presos de su servicio monopolizado.

Para finalizar, ¿creés que la política tiene la posibilidad de modificar estas situaciones donde parece que en realidad todo depende de la naturaleza?

Por supuesto. En este caso hablamos de una gran sequía y enormes demandas de energía eléctrica debido a la ola de calor. Pero si se tratara de lluvias constantes, por ejemplo, tampoco podemos desconocer la necesidad de que una ciudad como la nuestra necesita de la política para generar las obras necesarias para que eso no afecte a los vecinos. Obras que, dicho sea de paso, aún no fueron realizadas aunque sí anunciadas cada año. Hoy Luján es víctima no sólo de las inclemencias climáticas sino también de la irresponsabilidad de una gestión que utiliza los recursos en acciones de corto alcance y nunca en obras estructurales que contengan las necesidades sanitarias de los vecinos y vecinas. Es tiempo de hacer, no de maquillaje y tampoco de cotillón. Pintar cordones y poner luces y contenedores, pueden servir para conseguir votos, pero no mejoran la calidad de vida de los lujanenses. Ya no se soportan tantas vulneraciones de derechos fundamentales, como el acceso a la luz y el agua. Éste no es el Luján que nos merecemos.

Publicado el martes 14 de marzo de 2023