Casset: «La próxima gestión deberá pacificar Luján»

Fernando Casset, referente de Juntos por el Cambio, sostuvo que “la seguridad deberá ser la primera prioridad del próximo gobierno”. Y adelantó: “tendremos que pacificar Luján, después de estos años en que lo han querido convertir en un distrito más del Conurbano”.



Para Fernando Casset, referente de Juntos por el Cambio a quien desde diversos sectores mencionan como próximo candidato a intendente, “la reiteración de hechos delictivos en todo el Partido de Luján es alarmante”. Y como ejemplos “que son noticias todos los días” enumeró “los asaltos comando a familias en barrios y localidades, los arrebatos en la vía pública, los robos y destrozos en escuelas e instituciones barriales y los ataques de motochorros”.

“Pero sobre todo en el último año –expresó– los lujanenses estamos conviviendo con la peor violencia nunca antes vista. Un mero repaso nos permite recordar la muerte de una vecina que cayó de una moto mientras perseguía al ladrón que le había arrebatado la cartera; el crimen de un efectivo policial en Torres, en un procedimiento de rutina; el asesinato de un joven en un partido de fútbol, gracias al descontrol de la seguridad; la muerte de otro joven luego de ser herido con un arma blanca en plena Plaza Belgrano; disputas a los tiros entre bandas en distintos barrios; y, semanas atrás, el homicidio de una vecina del barrio San Jorge, brutalmente golpeada en un robo”.

Según el referente de Juntos por el Cambio, “el fracaso en las políticas de seguridad en Luján es del propio intendente Leonardo Boto”. En ese sentido, detalló que “en sus tres años y medio de gestión, reemplazó íntegramente, pero en cuotas a todos sus funcionarios del área de Seguridad, el último de ellos en medio de un escándalo, cuando su hijo fue detenido en un automóvil con pedido de captura”. De la misma forma, recordó que “han sido relevados todos los jefes de las dependencias policiales del Partido de Luján”. Y remarcó que, “no obstante el cambio de nombres, el delito y la violencia no cesan, y por todas partes continúan los mismos padecimientos”.

Casset también criticó con dureza a Boto “porque él mismo prometió, en 2019, cuando era candidato, ponerse ‘al frente de la lucha contra la inseguridad y el narcomenudeo’, pero la realidad muestra que nunca ha habido tantos hechos delictivos como ahora, mientras prolifera la venta de sustancias prohibidas en las esquinas de los barrios”.

“Cuando se le piden explicaciones, Boto no da la cara. Si se le exige que explique su plan de seguridad, Boto no tiene nada que mostrar. Ya no está al frente de nada. Para esto no hay fotos”, agregó.

En otro momento, Fernando Casset destacó que “hay que ser serios en el diseño de las políticas públicas a encarar en la próxima gestión. Por eso estamos trabajando con equipos técnicos especializados, para definir los programas que comenzarán a ser implementados desde el primer momento, a partir del 10 de diciembre”.

Tras afirmas que “la seguridad debe ser la principal prioridad del próximo gobierno”, anticipó algunas medidas a tomar. Indicó, por en ese sentido, que “la mayor parte de los recursos que actualmente forman parte del Fondo de Seguridad Ciudadana, y que resultan del aporte que realizan todos los contribuyentes, serán dirigidos principalmente a la adquisición de equipamiento, y no a la compra de combustible para los móviles, como sucede ahora, porque ésa es una responsabilidad del gobierno provincial”.

“Necesitamos una fuerza policial más capacitada, honesta, con más efectivos en la calle y no encerrados en oficinas, que puedan ser identificados por los vecinos, que prevengan el delito mediante una presencia persuasiva y permanente”, añadió luego.

“Tendremos que pacificar Luján, después de estos años en que lo han querido convertir en un distrito más del Conurbano. Y para eso hace falta un intendente firme, no titubeante; preocupado por resolver los verdaderos problemas de los lujanenses, no por la cosmética urbana”, concluyó Casset.

Publicado el jueves 11 de mayo de 2023