Casset: «Boto agrede para no aclarar las irregularidades de su gestión»

El dirigente de Juntos por el Cambio, Fernando Casset, se refirió a las declaraciones del intendente, quien lo acusó de tener “la cara de piedra”. “Boto está muy nervioso y debería reflexionar”.

En una entrevista realizada en un programa televisivo el intendente acusó a Fernando Casset, de “caradura”. Tras los dichos, el referente opositor le contestó en redes: “Boto, destruiste y regalaste el Hospital. Estás acorralado con causas de corrupción. Prometiste ponerte al frente de la seguridad, y nunca hubo tantos robos. ¿Quién es el caradura?” preguntó.

Sobre esa línea, Casset además explicó que “la inseguridad que sufre actualmente Luján, el abandono y la entrega del Hospital a la Provincia; sumado a la situación del intendente en la Justicia debido a la contratación irregular de proveedores durante la pandemia, lo tienen desconcertado y nervioso. El tono agresivo de Boto delata su intranquilidad ante una realidad imposible de maquillar” afirmó.

Además, el referente de Juntos por El Cambio recordó: “Pese a las dificultades que la gestión impone al acceso a la información, en 2020 fue posible descubrir las compras irregulares de alimentos por 31 millones de pesos a dos proveedores sin antecedentes comerciales, que hicieron sus primeras ventas precisamente a la Municipalidad de Luján. En ambos casos, no se encontraban inscriptos en la AFIP hasta ese momento ni contaban con infraestructura para justificar operaciones millonarias como esas. Los procedimientos estuvieron plagados de irregularidades: fueron compras directas desdobladas, para evitar una licitación pública; los “invitados” a ofertar fueron siempre los mismos; no hubo publicidad de los llamados a cotizar; y las constancias de supuesta recepción de la mercadería siempre fueron firmadas por las mismas funcionarias”

Casset pidió no correr el eje del debate con agresiones: “Acá no hay falta de respeto ni cuestiones personales. Todo esto está siendo investigado en la Justicia, que no ha cerrado la causa porque ha encontrado elementos suficientes como para continuar su actuación. También el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires observó esta modalidad de las compras directas, recomendando que las contrataciones sean hechas por licitación. Y el escándalo fue tan grande que el intendente se vio obligado a despedir a dos funcionarios mencionados en los hechos”.

Por otro lado, el referente de Juntos Por el Cambio actualizó algunos datos que muestran “la otra estrategia habitual adoptada por el gobierno de Boto para evitar las licitaciones públicas” y puso el ojo en la contratación directa de cooperativas: “Sólo en 2022, la actual gestión adjudicó compras y servicios a estas entidades por unos 1.000 millones de pesos. Y, de ese total, más del 40% han sido pagados a cooperativas que no son de Luján”.

Finalmente, Casset agregó: “Constantemente nos quieren hacer creer que los problemas de Luján están solucionados con un poco de pintura y promesas faraónicas que, por ahora, no se han cumplido. Se termina el tiempo de su gestión y Boto está desesperado por mantener intereses que no son los del pueblo de Luján, que responden a una práctica típica de La Cámpora. Decir la verdad sobre los embustes del intendente no puede justificar su agresión: esto sólo muestra su estado de nerviosismo”.

Publicado el miércoles 19 de abril de 2023