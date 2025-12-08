Carta abierta a mi querida Comunidad Universitaria por Walter Panessi

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Vivimos una instancia trascendente para nuestra Institución y queremos pedirles su apoyo para sostener el rumbo que nos ha permitido tener una UNLu inclusiva, federal, integrada al territorio, rica en su oferta académica, pujante en lo científico y destacada en el sistema universitario.

El voto a la fórmula que integro junto a Miguel Núñez no es la mera adhesión a dos personas, sino el aval a un proyecto en desarrollo, el de una Universidad que enfrenta los nuevos desafíos junto a la sociedad a la que pertenece y a la que debe su funcionamiento.

No se trata de una disyuntiva nueva: desde “La UNLu Primero” representamos a quienes trabajan por una Universidad democrática y de puertas abiertas frente a quienes, más allá de los slogans y de las poses de campaña, siempre expresaron a sectores minoritarios y elitistas.

Nuestra posición es clara, todo el mundo en la UNLu sabe quiénes somos Panessi y Núñez, cómo pensamos y cómo actuamos en consecuencia, siempre priorizando a nuestra Universidad y su gente. Con aciertos y errores, seguramente, pero con ideas firmes y un norte preciso.

En estas últimas semanas ya se ha dicho todo. Sólo nos resta manifestarle a Profesores, Docentes Auxiliares, Estudiantes, Nodocentes y Graduados nuestra convicción de que continuaremos trabajando unidos por una Universidad más grande para todas y todos.

Un fuerte abrazo

Walter Panessi

Publicado el lunes 8 de diciembre de 2025