Carta abierta a mi querida Comunidad Universitaria por Walter Panessi

Publicado el lunes 8 de diciembre de 2025

Vivimos una instancia trascendente para nuestra Institución y queremos pedirles su apoyo para sostener el rumbo que nos ha permitido tener una UNLu inclusiva, federal, integrada al territorio, rica en su oferta académica, pujante en lo científico y destacada en el sistema universitario.

El voto a la fórmula que integro junto a Miguel Núñez no es la mera adhesión a dos personas, sino el aval a un proyecto en desarrollo, el de una Universidad que enfrenta los nuevos desafíos junto a la sociedad a la que pertenece y a la que debe su funcionamiento.

No se trata de una disyuntiva nueva: desde “La UNLu Primero” representamos a quienes trabajan por una Universidad democrática y de puertas abiertas frente a quienes, más allá de los slogans y de las poses de campaña, siempre expresaron a sectores minoritarios y elitistas.

Nuestra posición es clara, todo el mundo en la UNLu sabe quiénes somos Panessi y Núñez, cómo pensamos y cómo actuamos en consecuencia, siempre priorizando a nuestra Universidad y su gente. Con aciertos y errores, seguramente, pero con ideas firmes y un norte preciso.

En estas últimas semanas ya se ha dicho todo. Sólo nos resta manifestarle a Profesores, Docentes Auxiliares, Estudiantes, Nodocentes y Graduados nuestra convicción de que continuaremos trabajando unidos por una Universidad más grande para todas y todos.

Un fuerte abrazo

Walter Panessi

