Carnavales 2026: cronograma de actividades por día

Publicado el viernes 13 de febrero de 2026

Libres y gratuitas del 14 al 17 de febrero.

En el marco del fin de semana largo de carnaval, el Municipio de Luján informó el cronograma de actividades libres y gratuitas que se realizarán del 14 al 17 de febrero. Las mismas incluyen música en vivo, la presentación de las populares murgas locales, y una amplia oferta gastronómica que invitan a disfrutar las tradicionales noches de corsos.

En ese sentido, las actividades están programadas de la siguiente manera:

Carnaval de Sabores

Del 14 al 17 de febrero desde las 12 horas, el Parque Ameghino se convierte en el escenario del Carnaval de Sabores, una propuesta que reúne feria y patio gastronómico con la participación de más de 80 productores y artesanos locales con una oferta que combina cervezas artesanales, tragos y sabores internacionales, a través de puestos de comidas de distintos países.

Sábado 14

En el Parque Ameghino desde las 19 horas se presentarán:

-La Salpicante, Murga estilo uruguaya

-Cumbia Manu

-Bachata Way, banda de Salsa y bachata

Domingo 15

A partir de las 19 horas, en el Parque Ameghino, actuarán:

-Guarda que son flores, murga estilo uruguaya

-La María, batería de percusión de samba brasilera

-Vicky y David, Música latina

Lunes 16

Desde las 20 horas en la Plaza Belgrano, tendrá lugar el tradicional desfile de murgas y comparsas con la participación de las siguientes agrupaciones:

-Murga Los Chiflados del San Jorge

-Murga La auténtica de la Teja

-Comparsa La Teresita

-Murga Repique del Lasa

-Murga Estilo Verde y Negro

-Murga Los Caprichosos del Bajo

-Murga Los Guasones

Martes 17

En el Parque Ameghino, desde las 19 horas se presentarán:

-La Curvita, Música tropical bailable

-Los Ángeles Azules Réplica · Cumbia mexicana (tributo)

La propuesta es organizada por la Secretaría de Culturas y Turismo del Municipio de Luján, la Feria de la Economía Popular, la Asociación de Foodtrucks de Luján, la Asociación de Productores de Cerveza Artesanal de Luján y las murgas y comparsas que integran el carnaval, con el objetivo de acompañar la cultura popular, promover el encuentro y fortalecer la actividad económica local.

