Carnavales 2026: cronograma de actividades por día
Eventos
Libres y gratuitas del 14 al 17 de febrero.
En el marco del fin de semana largo de carnaval, el Municipio de Luján informó el cronograma de actividades libres y gratuitas que se realizarán del 14 al 17 de febrero. Las mismas incluyen música en vivo, la presentación de las populares murgas locales, y una amplia oferta gastronómica que invitan a disfrutar las tradicionales noches de corsos.
En ese sentido, las actividades están programadas de la siguiente manera:
Carnaval de Sabores
Del 14 al 17 de febrero desde las 12 horas, el Parque Ameghino se convierte en el escenario del Carnaval de Sabores, una propuesta que reúne feria y patio gastronómico con la participación de más de 80 productores y artesanos locales con una oferta que combina cervezas artesanales, tragos y sabores internacionales, a través de puestos de comidas de distintos países.
Sábado 14
En el Parque Ameghino desde las 19 horas se presentarán:
-La Salpicante, Murga estilo uruguaya
-Cumbia Manu
-Bachata Way, banda de Salsa y bachata
Domingo 15
A partir de las 19 horas, en el Parque Ameghino, actuarán:
-Guarda que son flores, murga estilo uruguaya
-La María, batería de percusión de samba brasilera
-Vicky y David, Música latina
Lunes 16
Desde las 20 horas en la Plaza Belgrano, tendrá lugar el tradicional desfile de murgas y comparsas con la participación de las siguientes agrupaciones:
-Murga Los Chiflados del San Jorge
-Murga La auténtica de la Teja
-Comparsa La Teresita
-Murga Repique del Lasa
-Murga Estilo Verde y Negro
-Murga Los Caprichosos del Bajo
-Murga Los Guasones
Martes 17
En el Parque Ameghino, desde las 19 horas se presentarán:
-La Curvita, Música tropical bailable
-Los Ángeles Azules Réplica · Cumbia mexicana (tributo)
La propuesta es organizada por la Secretaría de Culturas y Turismo del Municipio de Luján, la Feria de la Economía Popular, la Asociación de Foodtrucks de Luján, la Asociación de Productores de Cerveza Artesanal de Luján y las murgas y comparsas que integran el carnaval, con el objetivo de acompañar la cultura popular, promover el encuentro y fortalecer la actividad económica local.
Publicado el viernes 13 de febrero de 2026