Carnavales 2026: cronograma de actividades por día

Libres y gratuitas del 14 al 17 de febrero.



Publicado el viernes 13 de febrero de 2026

En el marco del fin de semana largo de carnaval, el Municipio de Luján informó el cronograma de actividades libres y gratuitas que se realizarán del 14 al 17 de febrero. Las mismas incluyen música en vivo, la presentación de las populares murgas locales, y una amplia oferta gastronómica que invitan a disfrutar las tradicionales noches de corsos.

En ese sentido, las actividades están programadas de la siguiente manera:

Carnaval de Sabores

Del 14 al 17 de febrero desde las 12 horas, el Parque Ameghino se convierte en el escenario del Carnaval de Sabores, una propuesta que reúne feria y patio gastronómico con la participación de más de 80 productores y artesanos locales con una oferta que combina cervezas artesanales, tragos y sabores internacionales, a través de puestos de comidas de distintos países.

Sábado 14
En el Parque Ameghino desde las 19 horas se presentarán:

-La Salpicante, Murga estilo uruguaya

-Cumbia Manu

-Bachata Way, banda de Salsa y bachata

Domingo 15

A partir de las 19 horas, en el Parque Ameghino, actuarán:

-Guarda que son flores, murga estilo uruguaya

-La María, batería de percusión de samba brasilera

-Vicky y David, Música latina

Lunes 16

Desde las 20 horas en la Plaza Belgrano, tendrá lugar el tradicional desfile de murgas y comparsas con la participación de las siguientes agrupaciones:

-Murga Los Chiflados del San Jorge

-Murga La auténtica de la Teja

-Comparsa La Teresita

-Murga Repique del Lasa

-Murga Estilo Verde y Negro

-Murga Los Caprichosos del Bajo

-Murga Los Guasones

Martes 17

En el Parque Ameghino, desde las 19 horas se presentarán:

-La Curvita, Música tropical bailable

-Los Ángeles Azules Réplica · Cumbia mexicana (tributo)

La propuesta es organizada por la Secretaría de Culturas y Turismo del Municipio de Luján, la Feria de la Economía Popular, la Asociación de Foodtrucks de Luján, la Asociación de Productores de Cerveza Artesanal de Luján y las murgas y comparsas que integran el carnaval, con el objetivo de acompañar la cultura popular, promover el encuentro y fortalecer la actividad económica local.

