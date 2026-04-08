Capacitaciones en Protocolo de Emergencia para instituciones deportivas

Publicado el miércoles 8 de abril de 2026

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El Municipio de Luján informó que pone en marcha un nuevo ciclo de capacitaciones en Protocolo de Emergencias para instituciones deportivas, con el objetivo de proporcionar herramientas que permitan actuar de manera rápida, ordenada y eficaz ante distintos escenarios críticos.

A cargo de Nicolás Baldasso, profesor de la Dirección de Deportes y bombero voluntario, la capacitación busca garantizar que quienes trabajan con grupos en actividad física cuenten con los conocimientos necesarios para intervenir de forma segura y responsable ante cualquier eventualidad.

La formación incluye contenidos fundamentales como el protocolo PAS (Proteger, Avisar y Socorrer), la identificación de riesgos, la organización del equipo de respuesta y la correcta comunicación en emergencias. Además, se realizarán instancias prácticas con simulacros, incluyendo maniobras de RCP, uso de DEA y primeros auxilios.

La propuesta está destinada a todo el personal docente y no docente que tenga a su cargo alumnos en clubes e instituciones deportivas del distrito. En este sentido, las instituciones interesadas en solicitar la capacitación pueden comunicarse vía WhatsApp al teléfono 2323 530396.

Se trata de una iniciativa de la Dirección de Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Publicado el miércoles 8 de abril de 2026