Canuncian un corte programado de energía eléctrica
La Cooperativa Eléctrica de Luján informó que mañana, miércoles 27 de agosto, entre las 8 y las 11 hs, se verá afectado el servicio eléctrico en las siguientes zonas:Calle Mitre, desde Humberto hasta General Paz (vereda impar). Calle Alem, desde Mitre hasta Las Heras (vereda par).Calle Sarmiento, desde Mitre hasta Las Heras (vereda par. Calle Sarmiento, desde Mitre hasta Las Heras (vereda par).
El corte se debe a tareas de mantenimiento en la línea de baja tensión.
Publicado el martes 26 de agosto de 2025