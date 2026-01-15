Jueves 15 de enero de 2026
Camacho se retiró del fútbol

Deportes.



Publicado el miércoles 14 de enero de 2026

Hoy, Andrés Camacho decidió dar por terminada su carrera profesional . Toda una vida en el Club Social y Deportivo Flandria, desde sus comienzos en las categorías inferiores hasta vestir la cinta de capitán en primera división

Desde el día de su debut en 2011, pasaron catorce años defendiendo nuestra camiseta a capa y espada, incluidos más de 300 partidos disputados, tres títulos obtenidos y cuatro temporadas jugando la Primera Nacional.

