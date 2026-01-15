Camacho se retiró del fútbol
Deportes.
Hoy, Andrés Camacho decidió dar por terminada su carrera profesional . Toda una vida en el Club Social y Deportivo Flandria, desde sus comienzos en las categorías inferiores hasta vestir la cinta de capitán en primera división
Desde el día de su debut en 2011, pasaron catorce años defendiendo nuestra camiseta a capa y espada, incluidos más de 300 partidos disputados, tres títulos obtenidos y cuatro temporadas jugando la Primera Nacional.
