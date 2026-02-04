Cortes y reapertura de calles en el Distrito Histórico

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

En el marco de las obras de remodelación y puesta en valor del Distrito Histórico, el Municipio de Luján informa a la comunidad que durante los próximos días se implementarán cortes y reaperturas parciales del tránsito en distintas intersecciones de la calle San Martín.

Estas intervenciones forman parte del plan integral de mejora del espacio público, que busca optimizar la circulación, renovar la infraestructura urbana y fortalecer el patrimonio a través de la mejora del casco histórico.

En este sentido, el jueves 5 de febrero se habilitará nuevamente el tránsito en la calle Colón. Asimismo, el viernes 6 de febrero se reabrirá la calle Francia, lo que permitirá también el regreso de la circulación habitual en las arterias Rivadavia y San Martín.

Por otra parte, a partir del lunes 9 de febrero se dispondrá el corte de tránsito en la intersección de Mariano Moreno y San Martín, el cual se extenderá por un período estimado de 20 días, debido al avance de las tareas previstas en la zona.

Se solicita a vecinas y vecinos circular con precaución, respetar la señalización correspondiente y utilizar caminos alternativos mientras duren los trabajos.

Publicado el miércoles 4 de febrero de 2026