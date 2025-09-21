«cálido e ilustrado encuentro sobre las raíces italianas de Manuel Belgrano»

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Ayer en Museo Bonaerense Enrique Udaondo, Sala «Luchas por la Independencia». Presentación conjunta de la Societá Dante Alighieri (Comitato di Luján) y el Instituto Belgraniano de Luján:



«Manuel Belgrano y sus lazos con Italia», charla a cargo del ingeniero e historiador, Alejandro Rossi Belgrano ! El disertante (junto a su hermana, la Arq., Mariana Rossi Belgrano) es autor de investigaciones y búsqueda de testimonios acerca de las raíces españolas e italianas de nuestro gran protagonista fundador.. Reconocimiento para todos los asistentes por su presencia y el acompañamiento. Muy rápidamente la sala -en el Área I- del célebre «Museo Histórico y Colonial de Luján» (en donde lucen reliquias y elementos patrimonialmente valiosos,

pertenecientes a nuestros padres fundadores) se pobló. En dicho espacio, tuvo lugar la proyección y explicación de no pocas imágenes y datos, la evacuación de alguna inquietud o consulta, todo en un muy grato clima de camaradería, que hasta posibilitó la degustacion de un café primaveral! Los coorganizadores obsequiaron a los presentes un simbólico y colorido souvenir! Los belgranianos estrenaron pins y un adecuado banner, ambos identificatorios y necesarios.



El expositor fue brevemente presentado por la directora didáctica de la Dante Alighieri lujanense -profesora, María Verónica Casset- conjuntamente con el presidente de la filial belgraniana lujanense, el abogado, Néstor Fabián Migueliz. El acto fue acompañado por representantes de diversas entidades culturales y profesionales de la localidad (representante de Asociación PAyS, directivos de Asociación Cultural Güemesiana de Luján, docentes -en actividad y ya jubilados- delegados de la Biblioteca Popular Jean Jaurés, entre otras). También se mencionó el contenido de la Ley nacional N° 24.561 (instituye Día del Inmigrante Italiano a fecha nacimiento de Manuel Belgrano).

Un especial agradecimiento a todos quienes posibilitaron la amena reunión.



Lic. Viviana Melloni de Mallol, Eduardo Nolazco, María Verónica Casset, Candelaria Tor, Valentina Cano, Grazziella Macagno, Javier L. Casset, Hernán Giordano. Muy valioso.-

Publicado el domingo 21 de septiembre de 2025