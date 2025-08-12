Café Sanmartiniano en el Complejo Udaondo

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

El Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo informó que el sábado 16 de agosto, a las 15:30, al Café Sanmartiniano, en homenaje al General José de San Martín, en las vísperas de un nuevo aniversario de su muerte. La iniciativa, de entrada libre y gratuita, es impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Con la participación de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Luján y el historiador lujanense Federico Suárez, se proyectará el documental “Los dos Pasos de San Martín por Luján”, y posteriormente se servirá café para realizar intercambios orales, al estilo tertulia, referidos a la figura del San Martín.

Luego, se realizará una visita a la sala Luchas por la Independencia. Allí, por medio de los comentarios y explicaciones históricas, se buscará ahondar en el perfil de El Libertador, reflexionando sobre su identidad independentista en lucha permanente por la soberanía.

La Asociación Cultural Sanmartiniana de Luján, creada en 2015, contribuye con la difusión de la vida, obra y legado del Libertador General San Martín, enfocando su trabajo en aspectos sociales y culturales que tienden a revalorizar la figura del máximo Libertador de América, promoviendo, además, los valores que él supo sembrar como político y como pensador de vanguardia.

Publicado el martes 12 de agosto de 2025