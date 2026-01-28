Buen fin de semana para Juampi Nasello en la F3

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

La Fórmula 3 Metropolitana volvió a ofrecer un gran espectáculo en el comienzo de la temporada, con la primera competencia del 2026, en el circuito «Roberto Mouras» de La Plata.

Con su esquema tradicional (clasificación, serie y dos finales) los monopostos iniciaron el campeonato en dos jornadas calurosas, tanto el día sábado como el domingo.

Luego de una clasificación ajustada, la primera final del año encontraba al piloto Leonardelli partiendo desde la mejor posición. Sin embargo, el de Chajarí tuvo una largada complicada, que lo relegó en el clasificador y le permitió a Juan Pablo Nasello tomar la primera posición.

El piloto del AA Racing se sostuvo adelante durante once de las doce vueltas que duró la competencia. Detrás, Fara progresaba desde el quinto lugar inicial hasta ponerse prácticamente a la par, llegando a la primera variante del último giro. Un toque entre ambos terminó con quien venía como líder fuera de la competencia, abriendo el camino al triunfo. En el segundo puesto quedó Agustín Fulini, mientras que Agustín Sexe completó el podio.

PROMEDIO: 170,057km/h

El día domingo encontró al piloto de Luján partiendo desde la 12º posición, pero fue avanzando con el correr de las vueltas, para culminar en el séptimo puesto ante la paridad de la categoría.

«Fuimos muy competitivos durante todo el fin de semana, junto al doble AA Racing tenemos un gran potencial para encarar el Campeonato 2026. Quisiera agradecer al equipo que trabajó muchísimo para recuperar el auto de los daños sufridos el sábado, y a todos los que colaboran para que este presente sea posible: «La esquina del Instalador DOS R”, “Tradición GARDE”,“GM Graphics”, “Mendia”,”Lusqtoff Herramientas” ,“Peña El Clavel” y “333 Barberia”, expresó el lujanense.

Finalizadas las doce vueltas, Sexe consiguió su primer triunfo en una final vibrante, entretenida y sumamente disputada; Fran Olaverría fue segundo, y Malek El Bacha completó el podio.

La segunda fecha está prevista para el sábado 21 y el domingo 22 de febrero, en escenario a confirmar.

