Brindan capacitación sobre la Boleta Única de Papel en el Ateneo Raúl Alfonsín

Publicado el sábado 11 de octubre de 2025

El Ateneo Raúl Alfonsín invita a participar de la actividad abierta de capacitación sobre la implementación de la Boleta Única de Papel en la Argentina, que se realizará el próximo martes 21 de octubre a las 19.30 hs., en su sede de Lavalle 552, Luján.

“Se viene un nuevo sistema electoral y hay que capacitar a la sociedad”, destacaron desde el Ateneo, al tiempo que subrayaron la importancia de brindar información clara y accesible para que cada ciudadano y ciudadana sepa cómo ejercer su derecho al voto.

También remarcaron que “es muy importante seguir cerca de la gente”, y que esta actividad busca acompañar el proceso de cambio con espacios de formación y diálogo. “Estamos escuchando, y la gente está preocupada por cómo se vota. Por eso queremos estar presentes, explicando y aclarando todas las dudas”.

La jornada será abierta a todo el público y no requiere inscripción previa.

