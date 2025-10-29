Branca y Giménez, campeonas de 4ta damas en Luján

Publicado el miércoles 29 de octubre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Agustina Branca y Josefina Giménez, jugadoras oriundas de Luján, se consagraron campeonas en la categoría 4ta damas del reciente torneo disputado en el AC Pádel Club, ubicado en calle Santa Elena 998, barrio Santa Elena, en la ciudad de Luján. Con una destacada actuación, demostraron su talento y consolidaron su lugar entre las mejores del circuito local.

«“Tenemos varios torneos ganados en otros clubes también, vamos informando”, comentó una de las jugadoras, reflejando la pasión y el compromiso que ponen en cada partido.

«Jugamos una durísima semi final que duró 2 horas y media, perdiendo el primer set por tie break 12-14. Los otros dos set los ganamos 6-4 6-3

Y una hermosa final donde demostramos y dejamos todo en cada punto, ganando así 6-3 6-4″ indicó Agustina.

Desde el club local destacaron el logro de las atletas y subrayaron la importancia de fomentar la participación femenina en el deporte

Publicado el miércoles 29 de octubre de 2025