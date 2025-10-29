Miércoles 29 de octubre de 2025
→ Ver pronóstico
  • Mayormente nublado
  • 17°C
  • H: 63%
  • P: 1028
  • V: Sudeste

Branca y Giménez, campeonas de 4ta damas en Luján

Las dos chicas lujanenses.



Publicado el miércoles 29 de octubre de 2025

Agustina Branca y Josefina Giménez, jugadoras oriundas de Luján, se consagraron campeonas en la categoría 4ta damas del reciente torneo disputado en el AC Pádel Club, ubicado en calle Santa Elena 998, barrio Santa Elena, en la ciudad de Luján. Con una destacada actuación, demostraron su talento y consolidaron su lugar entre las mejores del circuito local.

«“Tenemos varios torneos ganados en otros clubes también, vamos informando”, comentó una de las jugadoras, reflejando la pasión y el compromiso que ponen en cada partido.

«Jugamos una durísima semi final que duró 2 horas y media, perdiendo el primer set por tie break 12-14. Los otros dos set los ganamos 6-4 6-3
Y una hermosa final donde demostramos y dejamos todo en cada punto, ganando así 6-3 6-4″ indicó Agustina.

Desde el club local destacaron el logro de las atletas y subrayaron la importancia de fomentar la participación femenina en el deporte

Publicado el miércoles 29 de octubre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.