Sallaberry: «Boto y la inseguridad crónica de un Intendente ausente’

La Concejal Rita Sallaberry indicó que está preocupada por la inseguridad en la ciudad y desde el Concejo mantiene reuniones por está situación. «Estamos viviendo momentos críticos en Luján. Lo podemos notar permanentemente. El miedo se ha convertido en moneda corriente, y nos han arrebatado la tranquilidad que los lujanenses aún conservábamos hasta hace no mucho tiempo. En el lapso de los últimos quince días pasamos de una verdadera batalla campal en inmediaciones del Estadio Municipal, con un vecino fallecido por arma de fuego, a episodios de violencia nocturna, y situaciones en las cuales desconocidos arrojan piedras contra colectivos y automóviles, con un conductor herido de gravedad al impactar una de ellas en su cabeza. A raíz de éste último hecho, los trabajadores de una de las líneas de colectivos atacadas llevaron a las rutas el reclamo de mayor seguridad y de una reunión con el Intendente Municipal, suspendiendo los servicios a Buenos Aires y cortando los accesos a Luján durante casi todo un día. Estos son ejemplos de lo que tenemos que soportar en nuestro distrito diariamente. Cada nueva jornada nos preguntamos qué nuevo hecho de inseguridad nos golpeará, o si nos tocará ser víctimas a nosotros o algún ser querido» expresó.

«Así vivimos desde hace dos años y medio. Barrios enteros asolados por los robos o la violencia. Como respuesta del Intendente Boto a esta grave situación, sólo tenemos el silencio y la ausencia. Los vecinos venimos pidiéndole medidas claras para frenar el delito, pero lejos de escuchar y atender sus demandas, ignora la realidad y posibilita el aumento exponencial en el número y la gravedad de los hechos delictivos. La cuestión se profundiza aún más cuando vimos renunciar a un Secretario de Protección Ciudadana por no ser apto para su cargo, o el escandaloso corrimiento de su cargo de un Director de Seguridad, por su cercanía a graves ilícitos. Quienes debían cuidarnos pecaban de inutilidad o de posible delincuencia. Una verdadera locura. Esto, sin dudas, desnuda la única realidad que atraviesa el actual gobierno municipal: no quieren o no saben qué hacer al respecto. Las dos posibilidades igual de graves y alarmantes» detalló.

«Por un lado, no es de extrañar que Leonardo Boto decida no intervenir ante la conurbanización de Luján, porque, además, pertenece al mismo espacio político que gobierna el país y la provincia, y que también hace oídos sordos a la situación de violencia, inseguridad y narcotráfico que padecemos. Funcionarios del área de seguridad municipal, comienzan a reconocer que están dejando avanzar el conurbano en Luján, para así dejar de ser el primer distrito del interior. Lo veníamos viendo en el accionar de Boto incluso desde antes de acceder a la Intendencia Municipal. No lo vemos pedir apoyo contundente a su compañero Gobernador Axel Kicillof, o al Ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, o a su par del gobierno nacional, Anibal Fernández, quienes además han sido los protagonistas de la liberación de presos durante la pandemia y el avance del narcotráfico y las mafias en el país. Ni el intendente ni los funcionarios bonaerenses o nacionales asumen la emergencia ni reconocen la gravedad de la inseguridad. Y creo que la respuesta nacional y provincial va por la misma línea: la inacción, el maquillaje o la ausencia ante un país, una provincia y un Luján que se desangran literalmente» manifestó.

«Por otro lado, desde el ámbito estrictamente municipal, no se observa una estrategia al menos local que nos saque de la situación que vivimos. Desde la oposición insistimos y seguiremos insistiendo con la necesidad de generar un plan integral de seguridad que ataque los problemas que nos aquejan, con la urgencia en su confección e implementación, porque cada día estamos peor. Otra vez, la respuesta es la misma: el silencio o el marketing político. Los patrulleros, las motocicletas o cualquier otra inversión en seguridad son estériles si no contamos con una estrategia coordinada. Ante esto, los resultados están a la vista. El delito sigue en franco aumento, la violencia recorre las calles y nos vamos acostumbrando a vivir con miedo permanente» analizó.

«Sin dudas estamos ante una situación crítica, sin precedentes. Estos momentos demandan primero el reconocimiento, como ciudadanos, de la complejidad que reviste el abordaje de la política de seguridad, para luego ser serios en la búsqueda de soluciones. No es lo que Leonardo Boto está haciendo. No obstante, los vecinos de Luján no nos resignamos. Está en juego la vida de los lujanenses que quieren vivirla en paz. Como dirigentes políticos nuestra obligación es acompañarlos y accionar con toda nuestras fuerzas en ese sentido» finalizó.

Publicado el miércoles 27 de julio de 2022