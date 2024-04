Boto y Kicillof recorrieron las obras de readecuación del río Luján

AHORA

El Intendente Leonardo Boto y el Gobernador Axel Kicillof recorrieron este miércoles las obras de readecuación del río Luján y participaron de la inauguración de las obras de puesta en valor del Museo de Transportes del Complejo Museográfico Provincial “Enrique Udaondo”.



“Hoy recorrimos con el Gobernador la obra del siglo, una obra que empezó a avanzar desde la Ruta 6 y hoy podemos verla atravesando la zona histórica basilical, el centro de nuestra ciudad. Todavía estamos en una etapa inicial, pero hace 15 días, cuando hubo grandes precipitaciones en toda la cuenca, ya pudimos comprobar que los trabajos generaron un impacto importante, con un escurrimiento imponente”, expresó el Intendente.



“Gracias a estas obras no tuvimos un solo barrio inundado en la ciudad de Luján. Se empezó a generar ese gran canal de aproximadamente 50 metros de ancho que va a ser el canal definitivo para prevenir las inundaciones. Además, pronto vamos a estar avanzando con la construcción de cuatro plantas depuradoras para el sistema de residuos cloacales, que fortalecerán el saneamiento de la cuenca”, completó Boto.



Los mandatarios recorrieron las obras de limpieza y ampliación del cauce del río Luján que se llevan adelante en la zona urbana del distrito con el objetivo de prevenir y mitigar inundaciones.



En este sentido, los trabajos se realizan sobre una superficie lineal de más de 12 kilómetros, y se realizará la excavación de más de 3.923.700 metros cúbicos. Las tareas se completarán con la limpieza de vegetación aledaña al curso de 97 hectáreas.





“Recién en la recorrida veíamos las máquinas trabajando y es sumamente importante que ya se haya levantado parte de lo que impedía el escurrimiento del agua. Esto no quiere decir que la ciudad jamás vuelva a inundarse, pero si mitiga los efectos de las grandes precipitaciones en las zonas pobladas. En la provincia de Buenos Aires, y dentro de nuestras posibilidades, la obra pública no se para”, afirmó por su parte el Gobernador Kicillof.

“Cuando reactivamos las obras del río Luján no sólo recuperamos la inversión sino que la ampliamos para poder avanzar con algunas obras de equipamiento muy importantes, obras que tengan que ver con el aprovechamiento recreativo de las márgenes del río y obras de saneamiento para extender el sistema de cloacas”, agregó el mandatario.



Posteriormente, se dirigieron al Complejo Museográfico “Enrique Udaondo”, donde fueron recibidos por la Presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout.



Allí recorrieron en primer lugar la muestra “Molina Campos: Trazos en la Intimidad”, la propuesta que reúne una selección de obras que recorren la vida del legendario artista -desde su infancia y obra gráfica, pasando por las ilustraciones de los míticos almanaques de Alpargatas y por obras desconocidas, hasta sus últimas creaciones-.



Posteriormente, participaron del acto de restitución de restos humanos a la organización territorial “Huarpe Pinkanta”. Se trata de dos momias de una madre y su hijo que fueron adquiridas en 1941 por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires al Gobierno de la Provincia de San Juan y pertenecían a la Colección de Agustín Gnecco.

Por último, encabezaron el acto de inauguración de las obras de puesta en valor del Museo de Transportes, llevadas a cabo en el marco del Centenario de la institución cultural.



La intervención realizada incluye trabajos de reconstrucción y pintura de paredes, solados y pisos, cambio de vidrios rotos, mejoramiento del sistema eléctrico, instalación de nuevas luminarias, construcción de nuevas vitrinas e instalación de macro nomencladores, entre otros.

Publicado el miércoles 3 de abril de 2024