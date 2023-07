Boto: «La diferencia la hace el compromiso y poner el corazón, adelante Luján»

Con un gran acto en un colmado Club San Lorenzo, se lanzó la campaña por la reelección del Intendente Leo Boto. La presentación oficial de los precandidatos a concejales, consejeros escolares y diputados contó con la presencia especial de Wado de Pedro, primer precandidato a Senador Nacional por la Provincia de Buenos Aires, y con el acompañamiento cientos de vecinos, 48 organizaciones sociales y sindicales.

En primer lugar, el Intendente Boto dio la bienvenida y mediante un breve video institucional se proyectaron imágenes con varias obras y proyectos realizados desde el inicio de la gestión.

A continuación, se pronunció el Jefe de Gabinete del Municipio, Matías Fernández, quién destacó la unidad “gracias a la capacidad de construir un proyecto político que a lo largo de tres años y medio empezó a resolver los problemas que tenía Luján.”

“Preguntémonos cómo estábamos como ciudad en ese momento y cómo estamos hoy. Entonces acá estamos una vez más para seguir con estas obras que son reales, que existen y que están cambiando la realidad de la ciudad” concluyó Fernández.

En segundo lugar, tomó la palabra Martín Curieses, precandidato a concejal titular: “Cuidemos a nuestros vecinos y vecinas. Tenemos con qué defender esta lista y este proyecto, no somos improvisados de la política. Tenemos las herramientas.”

“Si Leo Boto 2023 tiene una segunda parte, si mejoramos mínimamente las cosas, no nos para nadie.” remarcó como tercera oradora la precandidata a Concejal Agustina Torres.

El siguiente en dirigirse a los presentes fue Federico Guibaud, precandidato a Concejal, quien remarcó que la unidad se viene gestando hace ya un largo tiempo. “Lo que se ha hecho en Luján lo saben todos, los vecinos merecemos cuatro años más de esta gestión”.

Por su parte, la precandidata a concejal, Andrea Monzón, también demostró su alegría por formar parte de la lista que encabeza Leonardo Boto. “El trabajo colectivo me enseñó a escuchar y a acompañar. Pero con el corazón no alcanza, tenemos que construir y unirnos y ser parte de la política. La única lucha es la que no se abandona”, planteó Monzón.

“Tengamos memoria” advirtió a continuación Abel Rausch, que encabeza la lista de precandidatos a concejales. “Luján tenía un estado que no llegaba a ningún lado. Hoy, ese estado ha recuperado el protagonismo, la calle, el control del territorio y ha transformado cada metro cuadrado de Luján. Sabemos que Leo no va para atrás, va para adelante”, concluyó Rausch.

Sobre el final, el Intendente Municipal Leonardo Boto repasó todo lo hecho durante los últimos tres años y medio de gestión: “La transformación del sistema salud con la provincialización del Hospital, las 328 cuadras de asfalto, la pintura, las 18 nuevas plazas, el equipamiento del municipio, la contenerización con Luján Limpio, la transformación de la ribera. Son procesos que llevan tiempo y necesitamos avanzar en unidad como lo venimos haciendo».

“Adelante significa completar muchas de las políticas que empezamos porque duran años. La Terminal, la reconversión del basural, la identificación de trabajo informal en Luján, la construcción de más de mil lotes», añadió el Intendente.

Boto también expresó: “Gobernamos para todos los y las lujanenses y para eso también necesitamos un proyecto de país. Volvamos a construir la esperanza de un país que renace sobre su gloriosa historia”.

Y para terminar, enfatizó en que “la diferencia la hacen el compromiso y poner el corazón. Vamos para adelante, a seguir transformando Luján» cerró el Intendente entre aplausos.

Y como último orador de la presentación de las listas y lanzamiento de la campaña, el actual Ministro del Interior Wado de Pedro tomó la palabra. «Esta lista representa un sueño hermoso para Luján.”

Y al respecto del trabajo de los últimos tres años y medio destacó “cada uno de los que tiene a cargo una responsabilidad pone el corazón y se entrega a lo que para nosotros tiene la política como herramienta de transformación”.

“Sigan apostando por un dirigente colectivo que está pensando en la necesidad del pueblo de Luján. Estoy orgulloso de esta gestión”, añadió De Pedro.

Publicado el viernes 7 de julio de 2023