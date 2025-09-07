Domingo 7 de septiembre de 2025


Boto: «Confiamos en hacer una buena elección»

Elecciones 2025.



Publicado el domingo 7 de septiembre de 2025

Prensa LUJÁN SIEMPRE ADELANTE


Boto: “Nosotros sentimos mucho acompañamiento y reconocimiento todo este tiempo por eso confiamos en hacer una buena elección”.


El Intendente emitió su voto cerca de las 12 en la mesa 26 de la Escuela Media N°1, ubicada en la calle Alem y San Martin. “Hoy es un día muy importante, estamos contentos y el día acompaña, esperemos sea una buena jornada”, señaló Boto.

