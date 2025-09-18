Bicafé celebró su historia y proyecta un futuro 100% sustentable”

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

El viernes pasado, en la vinoteca La Bodega, se llevó a cabo un evento muy especial donde Bicafé celebró su historia junto a su gente más cercana, reafirmó su compromiso con la sustentabilidad y dio un gran paso hacia el futuro del café.



En 1966, de la mano de Jorge Bisiuk, nacía Bicafé con un sueño claro: ofrecer un café premium, orgánico y de calidad inigualable.



Durante el evento también se hizo mención a Dalla Corte, una marca de primer nivel especializada en máquinas y molinos de café, que junto a Coffee Lovers acompaña la experiencia premium que caracteriza cada taza.



Con orgullo, Bicafé también destacó su alianza exclusiva con la prestigiosa Fazenda Guariroba de Brasil, convirtiéndose en la única tostaduría en todo el continente americano en trabajar directamente con una de las fincas más reconocidas y respetadas del país. Un vínculo que reafirma su conexión con el origen y con la excelencia.



Queremos destacar, asimismo, el logro más reciente de Bicafé: ser la primera tostaduría de América Latina en funcionar con energía 100% sustentable.



Con más de 60 años de trayectoria, Bicafé sigue honrando sus raíces y, al mismo tiempo, se transforma con innovación y responsabilidad. Este evento fue una muestra clara de ello.

Publicado el jueves 18 de septiembre de 2025