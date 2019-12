Barrio San Bernardo: asaltan a una mujer que iba a pagar el alquiler

Una joven fue asaltada el miércoles por un motochorro en el barrio San Bernardo, en la calle Florencio Sánchez.

La mujer indicó «me asaltó, robándome (entre otras pertenencias) documentación a mi nombre, María Candelaria Scarnatto. Quisiera que si por favor alguien la encuentra se comuniquen con Luján en Línea y me indiquen adónde la puedo pasar a buscar».

Sobre el asaltó en plena vía pública explicó que «fue un hombre en moto a mano armada en el barrio San Bernardo. Sucedió a las 20:30 sobre Florencio Sánchez pasando Mansilla» dijo angustiada.

«Yo iba caminando y me sorprendió de atrás, el sujeto venía en una moto y me mostró el arma. Me pedía la mochila y yo no sé la quería dar porque tenía el celular adentro. Le ofrecí darle la billetera porque yo tenía la plata que iba a pagar el alquiler y me decía «no quiero la billetera te dije que me des la mochila» relató muy nerviosa.

«Empezamos a tironear de la mochila y yo le pedía por favor que solo se lleve la billetera, hasta que me dijo «no me hagas bajarme de la moto porque te meto un tiro» apuntandome con el arma en la panza» específicó indignada.

«Y en ese momento me dí cuenta que podía irse todo de las manos y se la entregué, ayer a la mañana hice la denuncia, hasta el momento nadie me llamó y yo sigo muy nerviosa, fue una situación que no se la deseo a nadie» finalizó.

Publicado el viernes 13 de diciembre de 2019