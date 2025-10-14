Banco Nación invita a celebrar el Día de la Madre con regalos para elegir

Publicado el martes 14 de octubre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Banco de la Nación Argentina lanzó una nueva campaña por el Día de la Madre bajo el lema “Mamá merece elegir su regalo”. A través de Tienda BNA+, las y los usuarios pueden canjear sus puntos por gift cards de reconocidas marcas.

Entre las opciones disponibles se destacan Arredo, Freddo, Havanna, Swatch, StyleStore, Julieriaque, Awada, Luz de Mar, Sportline y Pigmento, entre otras.

La propuesta invita a agasajar a las mamás permitiéndoles elegir el obsequio que más disfruten, con alternativas que van desde indumentaria y accesorios hasta productos de belleza, deporte o gastronomía.

Para más información y canjes, se puede ingresar a Tienda BNA+, la plataforma oficial del Banco Nación.

Publicado el martes 14 de octubre de 2025