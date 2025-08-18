Avanzan los trabajos de limpieza y reacondicionamiento del Arroyo Lanusse

Publicado el lunes 18 de agosto de 2025

Con un plazo de ejecución de 40 días hábiles.

El Municipio de Luján informó que continúa con tareas de reacondicionamiento del Arroyo Lanusse, con el objetivo de mejorar su capacidad de conducción y mitigar riesgos de anegamiento en su zona de influencia.

Las tareas incluyen la extracción mecánica de sedimentos, tierra y vegetación acumulada en el lecho, utilizando maquinaria pesada para restablecer el perfil hidráulico original y facilitar el flujo del agua. Además, se realiza la extracción manual de construcciones irregulares sobre el cauce, como cercos, pasarelas u otras estructuras no autorizadas, liberando así el espacio para su uso exclusivo como canal de escurrimiento.

La intervención abarca 1.200 metros lineales y se estima un plazo de ejecución de 40 días hábiles.

Con estas acciones, el Municipio busca optimizar el escurrimiento del arroyo, prevenir inundaciones y mejorar las condiciones ambientales de la zona.

