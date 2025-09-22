Avanzan los operativos de control vehicular en el centro y en localidades

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la seguridad vial, el Municipio de Luján informó que continúa realizando controles vehiculares en la ciudad y las distintas localidades, en el marco del Plan Luján Alerta 24 y en coordinación con las fuerzas de seguridad.

En el último mes, se hicieron más de diez operativos en los siguientes puntos de la zona céntrica: 9 de Julio y 25 de Mayo, avenida Nuestra Señora de Luján, rotonda de las banderas, avenida Beschtedt, rotonda de los trabajadores, avenida Carlos Pellegrini y rotonda del Chango Más.

Además, se controlaron más de 50 vehículos en la Plazoleta Antigua Estación Basílica, donde se realizaron 26 actas de infracción y se secuestraron 18 motos. La mitad de estos rodados tenían sus caños de escapes adulterados, mientras que los otros secuestros fueron por falta de VTV, licencia de conducir y seguro, entre otros incumplimientos.

De los vehículos retenidos dos son de Pilar, dos de Moreno, cuatro de General Rodríguez, dos de Luján y los tres restantes de Campana, Grand Bourg y Cardales.

En cuanto a las localidades, se efectuaron operativos en la Ruta 6 y 34, Torres y en varios accesos a Luján y a Olivera, Jauregui y Cortínez.

Estas tareas se realizan en conjunto con la Subsecretaría de Transporte, Tránsito y fuerzas policiales, en ocasiones con la colaboración de DDI, GAD y GPM (Motorizada).

Para las próximas semanas se prevén trabajos preventivos y operativos en distintos puntos estratégicos del distrito, como parte del plan Luján Alerta 24, un programa que articula tecnología, control territorial y participación comunitaria para proteger a la comunidad.

Esta iniciativa reafirma el compromiso del Municipio con la seguridad y con el orden del espacio público.

Publicado el lunes 22 de septiembre de 2025