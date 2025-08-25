Avanzan las obras de mejoramiento vial en barrios

Publicado el lunes 25 de agosto de 2025

Más de 10.500 metros lineales de calles intervenidas en los últimos meses

En distintos barrios del distrito se vienen realizando tareas de nivelación, limpieza y aporte de tosca y piedra, con el objetivo de lograr calles más seguras, transitables y con mejor escurrimiento del agua de lluvia.

Las obras forman parte del Plan de Mejoramiento Vial y alcanzan a:

Dr. Negri Mayorano y Puente Colectora en Parque Lasa.

Champagnat y 231 BIS entre Champagnat y San Sebastián.

San Roque entre JF Kennedy y Gutiérrez.

San Sebastián entre 229 Bis y JF Kennedy.

229 BIS entre Champagnat y San Roque.

Gutiérrez entre Champagnat y San Roque.

Sócrates entre Champagnat y San Roque.

En los últimos meses ya se completaron más de 10.500 metros lineales de calles, logrando en algunos barrios la cobertura total de cuadras con piedra partida.

