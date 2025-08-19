Avanza la construcción del Puente de Los Huesos

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Futuro acceso de conexión entre la ciudad y la localidad de Open Door.

En el marco del proyecto de los puentes sobre el Río Luján, el Municipio informó que continúa con las obras de construcción del Puente de Los Huesos, un futuro acceso de conexión entre la ciudad y la localidad de Open Door.

La obra comenzó con la demolición del puente existente, luego trabajos de movimiento de suelo, para finalmente realizar los terraplenes donde se instalaron los pilotes que sostendrán el nuevo puente.

En el transcurso de la semana, se prevé comenzar con la colocación de las 12 vigas principales que conformarán la estructura del nuevo puente, cada una de ellas con una extensión de 23 metros.

Se trata de un proyecto que forma parte de los trabajos generales de readecuación del río beneficiando las condiciones hídricas del río y son fundamentales para consolidar nueva infraestructura en el entorno de la obra. Cabe destacar que se realizan las mismas tareas, de forma simultánea, en el Puente Gogna.

Publicado el martes 19 de agosto de 2025