Avanza el Plan de Mejoramiento Vial en Las Acacias y El Ceibo

Publicado el martes 24 de marzo de 2026

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El Municipio de Luján avanza con la ejecución del Plan de Mejoramiento Vial en barrios y localidades. En esta oportunidad, los trabajos se desarrollan en los barrios Las Acacias y El Ceibo, donde se intervienen aproximadamente 1500 metros lineales con el objetivo de optimizar la circulación y mejorar las condiciones de circulación.

Las tareas incluyen zanjeo, limpieza de cunetas, entoscado y abovedado con aporte de piedra partida como capa de rodamiento, y se llevan a cabo en los siguientes puntos:

-B. Matienzo entre Fray Manuel de Torres y San Roque

-B. Matienzo entre San. M. Champagnat y Rodolfo Moreno

-San Roque entre B. Matienzo y Larrea

-San M. Champagnat entre B. Matienzo y J. F. Kennedy

-Santa Sofía y B. Matienzo

-Calle 235 Bis entre R. Moreno y San José

-San José entre J.J. Paso y J.F. Kennedy

Estas acciones forman parte de una política sostenida de mejora de la infraestructura vial en los barrios. En este sentido, se priorizan las zonas que requieren trabajos para garantizar un tránsito más ordenado y una circulación fluida durante todo el año, incluso en los períodos de lluvias intensas.

De esta manera, el Municipio refuerza su compromiso con la comunidad al generar políticas que mejoren la calidad de vida, optimicen la circulación y brinden seguridad a los barrios.

Publicado el martes 24 de marzo de 2026