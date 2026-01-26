Avanza el plan de demarcación y señalización vial
Seguridad
Mejoras en la accesibilidad y el tránsito.
Los trabajos se llevan a cabo de manera simultánea en barrios y localidades. En las últimas semanas, se realizaron las siguientes tareas:
Señalización vertical (Confección e instalación de carteles varios)
-
“4Tns. “ en Jorge Newbery y Cerrito.
-
“Máxima 20” en Jorge Newbery y Sgto. Cabral.
-
“Parada de Colectivo” en San Martín esquina Gral. Paz.
-
“Despacio escuela” (reposición) en Alsina y Liniers.
-
“Loma de Burro” (reposición) en Alsina y Liniers.
-
“Despacio escuela” (reposición) en Alsina (escuela n° 19).
-
(4) Nomenclatura Urbana en Barrio La Esperanza.
-
“Contramano” en Belgrano y avenida España.
-
(2) “Despacio escuela” en Filiberto y Cabred (Open Door).
-
(2) “Curva cerrada” en Filiberto y Cabred (Open Door).
-
“Líneas de colectivo” en Ruta N° 192 y Las Margaritas.
-
“Prohibido tránsito pesado” en Los Tulipanes (escuela N° 21).
-
Nomenclatura urbana en Vélez Sarsfield esquina Italia (Reposición).
-
“Estacionamiento Medido” en Lavalle entre Rivadavia e Italia (Reposición).
-
“Estacionamiento Medido” en Humberto entre Mitre y Las Heras.
-
“Estacionamiento Medido” en Francia entre San Martín y Mitre.
-
“Calle Sin Salida” en J. Hernández y Andrade (Reposición).
Carteles indicando “Loma de burro” en lomas nuevas de asfalto
-
17 carteles en el barrio San Cayetano.
Carteles en los barrios
-
Juan XXIII.
-
Parque Esperanza.
-
El Mirador.
-
Ameghino.
-
San Juan de Dios.
Demarcación horizontal
-
Puente Mitre (doble línea amarilla en 170 mts y 15 tachas reflectivas).
-
Gogna entre puente y Fray Manuel de Torres (doble línea amarilla en 500 mts y 20 tachas reflectivas).
-
Puente Gálvez (doble línea amarilla en 350 mts y 15 tachas reflectivas).
Pintura de ochavas: tres delineadores – un cordón tope – 2 tachas luminosas – 3 líneas
-
San Martín esquina Alvear.
-
San Martín esquina Gral. Paz.
-
San Marín esquina Alem.
-
San Martín esquina Lamadrid.
-
Mitre esquina Deán Funes.
-
Mitre y Sarmiento.
Pintura de reductores de velocidad
-
Barrio Ameghino
-
Barrio Elli.
-
Barrio Zapiola.
-
Calle San Roque
-
Avenida Julio A. Roca y sobre José María Pérez.
Demarcación de sendas peatonales
-
José. M. Pérez y Rodolfo Moreno.
-
Fray. M. De Torres y Julio. A. Roca.
-
Francia y Carlos Pellegrini.
-
Julio. A. Roca y Champagnat.
-
Rodolfo Moreno y French.
-
Mitre y Rivadavia.
-
Mitre e Italia.
-
Constitución y San Martín.
Espacios exclusivos e instalación de delineadores (bolardos)
-
Discapacitados – Ascenso y descenso – 25 de Mayo 1575 (recuadro y cordón).
-
Parada de colectivo: Güemes (escuela comercial) – Recuadro y cordón, 2 delineadores.
-
Parada de colectivo: 25 de mayo e/Alsina y Humberto (Recuadro y cordón – 2 delineadores).
-
Lavalle al 500 (recuadro y cordón, y rampa de discapacitados).
Reposición de Delineadores
-
2 en San Martín e Italia.
-
2 en M. Erézcano.
-
1 en Humberto y Mitre.
-
1 en Teatro Municipal (Mitre).
-
1 en Almte. Brown.
Por último, se instalaron reductores con su respectivo cartel preventivo en Dr. Real esquina Rawson, y se ejecutó el control y mantenimiento de semáforos.
