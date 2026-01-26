Lunes 26 de enero de 2026
Avanza el plan de demarcación y señalización vial

Seguridad

Mejoras en la accesibilidad y el tránsito.



Publicado el lunes 26 de enero de 2026
El Municipio informó que, con el fin de favorecer la accesibilidad y optimizar el tránsito en Luján y sus alrededores, continúa con las tareas de Señalización y Demarcación Vial en diferentes puntos del distrito.

Los trabajos se llevan a cabo de manera simultánea en barrios y localidades. En las últimas semanas, se realizaron las siguientes tareas:

Señalización vertical (Confección e instalación de carteles varios)

  • “4Tns. “ en Jorge Newbery y Cerrito.

  • “Máxima 20” en Jorge Newbery y Sgto. Cabral.

  • “Parada de Colectivo” en San Martín esquina Gral. Paz.

  • “Despacio escuela” (reposición) en Alsina y Liniers.

  •  “Loma de Burro” (reposición) en Alsina y Liniers.

  •  “Despacio escuela” (reposición) en Alsina (escuela n° 19).

  • (4) Nomenclatura Urbana en Barrio La Esperanza.

  • “Contramano” en Belgrano y avenida España.

  • (2) “Despacio escuela” en Filiberto y Cabred (Open Door).

  • (2) “Curva cerrada” en Filiberto y Cabred (Open Door).

  • “Líneas de colectivo” en Ruta N° 192 y Las Margaritas.

  • “Prohibido tránsito pesado” en Los Tulipanes (escuela N° 21).

  • Nomenclatura urbana en Vélez Sarsfield esquina Italia (Reposición).

  • “Estacionamiento Medido” en Lavalle entre Rivadavia e Italia (Reposición).

  •  “Estacionamiento Medido” en Humberto entre Mitre y Las Heras.

  • “Estacionamiento Medido” en Francia entre San Martín y Mitre.

  • “Calle Sin Salida” en J. Hernández y Andrade (Reposición).

Carteles indicando “Loma de burro” en lomas nuevas de asfalto

  • 17 carteles en el barrio San Cayetano.

Carteles en los barrios

  • Juan XXIII.

  • Parque Esperanza.

  • El Mirador.

  • Ameghino.

  • San Juan de Dios.

Demarcación horizontal

  • Puente Mitre (doble línea amarilla en 170 mts y 15 tachas reflectivas).

  • Gogna entre puente y Fray Manuel de Torres (doble línea amarilla en 500 mts y 20 tachas reflectivas).

  • Puente Gálvez (doble línea amarilla en 350 mts y 15 tachas reflectivas).

Pintura de ochavas: tres delineadores – un cordón tope – 2 tachas luminosas – 3 líneas

  • San Martín esquina Alvear.

  • San Martín esquina Gral. Paz.

  • San Marín esquina Alem.

  • San Martín esquina Lamadrid.

  • Mitre esquina Deán Funes.

  • Mitre y Sarmiento.

Pintura de reductores de velocidad

  • Barrio Ameghino

  • Barrio Elli.

  • Barrio Zapiola.

  • Calle San Roque

  • Avenida Julio A. Roca y sobre José María Pérez.

Demarcación de sendas peatonales

  • José. M. Pérez y Rodolfo Moreno.

  • Fray. M. De Torres y Julio. A. Roca.

  • Francia y Carlos Pellegrini.

  • Julio. A. Roca y Champagnat.

  • Rodolfo Moreno y French.

  • Mitre y Rivadavia.

  • Mitre e Italia.

  • Constitución y San Martín.

Espacios exclusivos e instalación de delineadores (bolardos)

  • Discapacitados – Ascenso y descenso – 25 de Mayo 1575 (recuadro y cordón).

  • Parada de colectivo: Güemes (escuela comercial) – Recuadro y cordón, 2 delineadores.

  • Parada de colectivo: 25 de mayo e/Alsina y Humberto (Recuadro y cordón – 2 delineadores).

  • Lavalle al 500 (recuadro y cordón, y rampa de discapacitados).

Reposición de Delineadores

  • 2 en San Martín e Italia.

  • 2 en M. Erézcano.

  • 1 en Humberto y Mitre.

  • 1 en Teatro Municipal (Mitre).

  • 1 en Almte. Brown.

Por último, se instalaron reductores con su respectivo cartel preventivo en Dr. Real esquina Rawson, y se ejecutó el control y mantenimiento de semáforos.

