Avanza el plan de demarcación y señalización vial

Los trabajos se llevan a cabo de manera simultánea en barrios y localidades. En las últimas semanas, se realizaron las siguientes tareas:

Señalización vertical (Confección e instalación de carteles varios)

“4Tns. “ en Jorge Newbery y Cerrito.

“Máxima 20” en Jorge Newbery y Sgto. Cabral.

“Parada de Colectivo” en San Martín esquina Gral. Paz.

“Despacio escuela” (reposición) en Alsina y Liniers.

“Loma de Burro” (reposición) en Alsina y Liniers.

“Despacio escuela” (reposición) en Alsina (escuela n° 19).

(4) Nomenclatura Urbana en Barrio La Esperanza.

“Contramano” en Belgrano y avenida España.

(2) “Despacio escuela” en Filiberto y Cabred (Open Door).

(2) “Curva cerrada” en Filiberto y Cabred (Open Door).

“Líneas de colectivo” en Ruta N° 192 y Las Margaritas.

“Prohibido tránsito pesado” en Los Tulipanes (escuela N° 21).

Nomenclatura urbana en Vélez Sarsfield esquina Italia (Reposición).

“Estacionamiento Medido” en Lavalle entre Rivadavia e Italia (Reposición).

“Estacionamiento Medido” en Humberto entre Mitre y Las Heras.

“Estacionamiento Medido” en Francia entre San Martín y Mitre.

“Calle Sin Salida” en J. Hernández y Andrade (Reposición).

Carteles indicando “Loma de burro” en lomas nuevas de asfalto

17 carteles en el barrio San Cayetano.

Carteles en los barrios

Juan XXIII.

Parque Esperanza.

El Mirador.

Ameghino.

San Juan de Dios.

Demarcación horizontal

Puente Mitre (doble línea amarilla en 170 mts y 15 tachas reflectivas).

Gogna entre puente y Fray Manuel de Torres (doble línea amarilla en 500 mts y 20 tachas reflectivas).

Puente Gálvez (doble línea amarilla en 350 mts y 15 tachas reflectivas).

Pintura de ochavas: tres delineadores – un cordón tope – 2 tachas luminosas – 3 líneas

San Martín esquina Alvear.

San Martín esquina Gral. Paz.

San Marín esquina Alem.

San Martín esquina Lamadrid.

Mitre esquina Deán Funes.

Mitre y Sarmiento.

Pintura de reductores de velocidad

Barrio Ameghino

Barrio Elli.

Barrio Zapiola.

Calle San Roque

Avenida Julio A. Roca y sobre José María Pérez.

Demarcación de sendas peatonales

José. M. Pérez y Rodolfo Moreno.

Fray. M. De Torres y Julio. A. Roca.

Francia y Carlos Pellegrini.

Julio. A. Roca y Champagnat.

Rodolfo Moreno y French.

Mitre y Rivadavia.

Mitre e Italia.

Constitución y San Martín.

Espacios exclusivos e instalación de delineadores (bolardos)

Discapacitados – Ascenso y descenso – 25 de Mayo 1575 (recuadro y cordón).

Parada de colectivo: Güemes (escuela comercial) – Recuadro y cordón, 2 delineadores.

Parada de colectivo: 25 de mayo e/Alsina y Humberto (Recuadro y cordón – 2 delineadores).

Lavalle al 500 (recuadro y cordón, y rampa de discapacitados).

Reposición de Delineadores

2 en San Martín e Italia.

2 en M. Erézcano.

1 en Humberto y Mitre.

1 en Teatro Municipal (Mitre).

1 en Almte. Brown.

Por último, se instalaron reductores con su respectivo cartel preventivo en Dr. Real esquina Rawson, y se ejecutó el control y mantenimiento de semáforos.