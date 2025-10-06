Avanza el Plan de Alumbrado Público en barrios y localidades

Publicado el lunes 6 de octubre de 2025

El Municipio de Luján informó que continúa ampliando el Plan de Alumbrado Público con la incorporación semanal de nuevas luminarias en distintos puntos del distrito para mejorar la circulación y crecer hacia una ciudad más eficiente y sustentable.

En esta oportunidad, en Olivera se trabaja para cubrir la totalidad y el barrio Ayres de los Arroyos ya alcanzó el 100% de cobertura lumínica.

En la localidad de Olivera se instalaron 161 luminarias, en el marco de un plan de recambio que incluyó la colocación de nuevos postes, brazos con lámparas y artefactos.

Asimismo, en Ayres de los Arroyos se colocaron 43 nuevas luces, logrando la cobertura total del barrio.

Con estas intervenciones, el Municipio de Luján reafirma su compromiso de avanzar en un alumbrado público moderno y sustentable, que brinde mayor seguridad y calidad de vida a los vecinos.

