Lunes 6 de octubre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 17°C
  • H: 55%
  • P: 1018
  • V: Sudoeste

Avanza el Plan de Alumbrado Público en barrios y localidades

Obras

En distintos puntos del distrito.



Publicado el lunes 6 de octubre de 2025

El Municipio de Luján informó que continúa ampliando el Plan de Alumbrado Público con la incorporación semanal de nuevas luminarias en distintos puntos del distrito para mejorar la circulación y crecer hacia una ciudad más eficiente y sustentable.

En esta oportunidad, en Olivera se trabaja para cubrir la totalidad y el barrio Ayres de los Arroyos ya alcanzó el 100% de cobertura lumínica.

En la localidad de Olivera se instalaron 161 luminarias, en el marco de un plan de recambio que incluyó la colocación de nuevos postes, brazos con lámparas y artefactos.

Asimismo, en Ayres de los Arroyos se colocaron 43 nuevas luces, logrando la cobertura total del barrio.

Con estas intervenciones, el Municipio de Luján reafirma su compromiso de avanzar en un alumbrado público moderno y sustentable, que brinde mayor seguridad y calidad de vida a los vecinos.

Publicado el lunes 6 de octubre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.