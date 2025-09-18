Avanza el mural en el Tiro Federal con la impronta de artistas locales

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que la obra plástica en el paredón del Tiro Federal, sobre la Avenida Nuestra Señora de Luján, está casi terminado. El mural está a cargo del grupo artístico Santa Crew, ganador del concurso público impulsado semanas atrás desde el Municipio.

La agrupación, conformada por los artistas locales Facundo San Miguel, Lucio Marelli y Juan Cornejo, se presenta como un colectivo diverso y apasionado que busca embellecer y dar vida a los espacios urbanos de Luján.

Su diseño constituye un tributo a la historia y a la identidad local. En él, se representa a la Virgen elevada sobre las nubes, símbolo de la protección y la fe que caracterizan a la comunidad de Luján, y se incluye un homenaje a los veteranos de la guerra de Malvinas.

“Este proyecto es un ejemplo de cómo el arte puede unir a la comunidad y rendir tributo a la historia y la tradición local. La entrada de la ciudad cambiará significativamente, ofreciendo una nueva imagen iluminada por la cultura y la identidad local”, expresaron desde la agrupación.

El mural, de 60 metros de largo por 3 de alto, combina diversas técnicas, fusionando arte urbano y grafiti con elementos clásicos del muralismo y la pintura artística. Además, su composición panorámica permite una visualización nítida desde distintos ángulos, aprovechando al máximo el campo visual para atraer la atención de los transeúntes.

Santa Crew fue seleccionada por un jurado especializado, que reconoció la propuesta por su carácter innovador y por la manera en que articula elementos de la historia y la identidad de la ciudad.

Publicado el jueves 18 de septiembre de 2025