Atrevido Cortés puso a Argentina en lo más alto

El gin artesanal argentino Atrevido Cortés logró una hazaña histórica en el mundo de las bebidas espirituosas: fue distinguido como Mejor Gin Tradicional en el prestigioso certamen internacional Catad’ Or Spirits Awards celebrado en Chile. De este modo, se convirtió en la única marca argentina en acceder a premios especiales por categoría.

Además del máximo galardón, Atrevido Cortés obtuvo una medalla de oro y una de plata en las categorías gin tradicional y de autor. De esta manera, consolida su lugar entre las mejores bebidas de su tipo en el mundo.

El creador de esta joya es Dante Báez, un maestro destilador que viajó exclusivamente a Chile para recibir el premio. “Es un reconocimiento al trabajo artesanal, a la paciencia y a la pasión que ponemos en cada botella”, detalló. Y agregó: “Este premio confirma que Argentina puede competir en la élite mundial de las bebidas espirituosas. Atrevido Cortés nació con la idea de rescatar lo artesanal y darle identidad propia al gin, y hoy vemos que esa filosofía tiene reconocimiento internacional. Es una señal de que la autenticidad sigue marcando la diferencia.”

Atrevido Cortés es un proyecto nacido en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. Cuenta con una producción limitada, que lo convierte en un producto difícil de conseguir, pero inolvidable al probarlo. Su carácter singular y su elaboración cuidada lo posicionan como una opción ideal para vinotecas, almacenes de campo y espacios rurales que buscan ofrecer productos con identidad y distinción.

Más que una bebida, Atrevido Cortés propone un nuevo concepto: el gin como expresión cultural y símbolo de lo artesanal argentino, lo que le permitió conquistar a los paladares más exigentes y lo convirtió en un complemento de calidad para cualquier reunión o encuentro.

Catad’Or World Spirits Awards 2025

La 5ª edición del certamen se realizó entre el 28 y 29 de octubre en Chile y contó con un jurado internacional que evaluó las muestras en catas a ciegas. El concurso se desarrolló en paralelo a la 30ª edición de Catad’Or World Wine Awards y se trata del concurso de bebidas espirituosas más prestigioso de América Latina. Además, tiene patrocinio de VINOFED y ANIAE.

Datos destacados:

Participan bebidas como whisky, gin, ron, pisco, tequila, licores, cócteles y más.

En 2025 se presentaron 1350 muestras de 18 países.

El jurado está compuesto por 110 expertos de distintas nacionalidades.

Cada producto recibe un informe privado de evaluación y puede acceder a medallas y trofeos por categoría.

Los premios otorgan visibilidad comercial, garantía de calidad y valor agregado para ingresar a nuevos mercados, como Brasil y EE.UU.

La cobertura mediática alcanza un valor estimado de USD 400.000.

Publicado el lunes 24 de noviembre de 2025