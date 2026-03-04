Asumió la nueva Inspectora a cargo de la Jefatura Distrital de Luján

Publicado el miércoles 4 de marzo de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Ya en ejercicio de sus funciones.

La Municipalidad informó que el día martes de esta semana, hizo toma de posesión del cargo de Inspectora a cargo de la Jefatura Distrital de Luján la Prof. Mónica Costurie, quien se desempeñaba como Inspectora Titular de Educación Especial, supervisando los distritos de Luján, General Rodríguez y San Andrés de Giles.

Con este acto, se renovó el compromiso de trabajar articuladamente en la defensa del derecho social a la educación, garantizando trayectorias educativas continuas y acompañando a cada estudiante y a toda la comunidad educativa de Luján.

La Prof. Mónica se encuentra ya en ejercicio de sus funciones, y durante la tarde participó del acto de inicio del ciclo lectivo en la Escuela Yapeyú.

Publicado el miércoles 4 de marzo de 2026