Asumió la nueva Inspectora a cargo de la Jefatura Distrital de Luján

La Municipalidad informó que el día martes de esta semana, hizo toma de posesión del cargo de Inspectora a cargo de la Jefatura Distrital de Luján la Prof. Mónica Costurie, quien se desempeñaba como Inspectora Titular de Educación Especial, supervisando los distritos de Luján, General Rodríguez y San Andrés de Giles.

Con este acto, se renovó el compromiso de trabajar articuladamente en la defensa del derecho social a la educación, garantizando trayectorias educativas continuas y acompañando a cada estudiante y a toda la comunidad educativa de Luján.

La Prof. Mónica se encuentra ya en ejercicio de sus funciones, y durante la tarde participó del acto de inicio del ciclo lectivo en la Escuela Yapeyú.

