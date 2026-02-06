Asaltaron a un hombre en el parque San Martín de Luján
detalles
Un hombre de unos 50 años fue asaltado en el parque San Martín el lunes por la noche al salir de recorrida con su perro.
El hecho ocurrido en horas de la medianoche donde dice que de forma habitual lo hace y nunca había tenido ningún tipo de problema. Solo miraron la billetera y le quitaron la plata que tenía al momento derecho que era gran parte de su sueldo.
Los jóvenes se le acercaron a él y le pidieron la billetera y el teléfono solamente tenía la billetera porque venía de una cena y el celular lo había dejado en el departamento
Se desconoce si esta persona realizó la denuncia correspondiente o si la misma ya fue emanada en Luján Primera.
