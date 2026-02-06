Asaltaron a un hombre en el parque San Martín de Luján

Publicado el viernes 6 de febrero de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Un hombre de unos 50 años fue asaltado en el parque San Martín el lunes por la noche al salir de recorrida con su perro.

El hecho ocurrido en horas de la medianoche donde dice que de forma habitual lo hace y nunca había tenido ningún tipo de problema. Solo miraron la billetera y le quitaron la plata que tenía al momento derecho que era gran parte de su sueldo.

Los jóvenes se le acercaron a él y le pidieron la billetera y el teléfono solamente tenía la billetera porque venía de una cena y el celular lo había dejado en el departamento

Se desconoce si esta persona realizó la denuncia correspondiente o si la misma ya fue emanada en Luján Primera.

Publicado el viernes 6 de febrero de 2026