Ariel Giacoia: «queremos solucionar los problemas de nuestros vecinos»

Dialogamos con el Precandidato a Intendente por Consenso Federal, Ariel Giacoia, sobre la marcha de la campaña, expectativas, que análisis realiza de Luján y estás fueron sus respuestas:

Cómo marcha la campaña a menos de una semana de las PASO?

«Estamos recorriendo barrios, clubes, ONG, Pymes, cooperativas y todos los espacios que nos permitan reunirnos para escuchar al vecino y llevar nuestras propuestas. Aún queda una semana y seguramente tendremos otras actividades, para seguir escuchando porque para poder llevar adelante una propuesta inclusiva desde el Estado Municipal hay que saber escuchar».

Cuales son las expectativas que tienen el equipo que conforman?

«Las expectativas son muchas, creemos que hemos armado una muy buena lista con vecinos de Luján que estudiamos y trabajamos toda nuestra vida en esta querida ciudad, ya hemos recorrido y desarrollado gran parte de nuestras vidas, criamos a nuestros hijos, le dimos las posibilidades de desarrollarse y nos propusimos en esta etapa devolver parte de lo que nos dio nuestro lugar de origen. Esperamos que mas allá del descreimiento de la gente por la política apueste por vecinos que si bien no participan habitualmente en la política partidaria, acompañan en distintas actividades comunitarias desde el desarrollo de la política social».

Recorriste Luján, barrios y localidades, como encontraste cada sector?

«En nuestras recorridas diarias, y dejando de lado el diagnóstico que cada uno de nosotros tenemos que es el mismo que tiene cualquier vecino de Luján, recibimos las mismas quejas y las mismas falencias que tal vez si hiciéramos estas recorridas 20 años atrás te dirían lo mismo. Por lo cual nosotros a cada lugar que vamos no tenemos que decir lo que vemos sino que vamos con propuestas concretas para acompañar cada una de las necesidades que tienen nuestros vecinos por la falta de presencia del Estado Municipal durante tantos años».

«De más está decir que el sistema de salud está colapsado, la seguridad social, no solo me refiero a más policías en los barrios, sino también a la falta de infraestructura, luz, arreglo de calles, alcantarillado, cloacas, etc… la falta de igualdad con respecto a las posibilidades en cuanto a educación, deportes, cultura y otros tantos problemas que no han sido satisfechos en estos 36 años de democracia. Es lamentable que año tras año no se haya podido dar respuesta a tantas necesidades hoy todavía insatisfechas».

Cual es la mayor preocupación que tenés de tu ciudad o las mayores preocupaciones?

«En la pregunta anterior te respondí algunas de esas preocupaciones, los vecinos necesitan un Estado presente más cercano a la gente, como dije anteriormente un centro de salud (CAPS) cercano para la atención primaria, atención a la primera infancia, arreglo de calles, desagües pluviales, alumbrado público, mayor seguridad o cercanía de la policía local, planes de vivienda que les de la posibilidad al vecino de tener vivienda propia y fundamentalmente trabajo digno».

Por que hay que votar a Ariel Giacoia y su equipo?

«Creo que votar por Ariel Giacoia y su equipo es un poco, reafirman de que queremos solucionar todas esas necesidades que nos enumeran los vecinos. Como dice nuestro eslogan de campaña «para decidir juntos». Si vivimos juntos, decidimos juntos.

Un mensaje para los vecinos de Luján?

«Nosotros nos propusimos formar un equipo que trabaje por y para Luján aportando cada uno de nosotros con nuestra experiencia y capacidad en lo que hicimos durante toda nuestra vida. Por eso, con el apoyo de mi partido y todos mis compañeros, hoy me toca encabezar la lista por mi experiencia en administración y gestión y por eso también nuestros tres primeros candidatos a concejales los cuales representan los valores que pregonamos, Claudia Piaggio reconocida arquitecta de Luján, Jorge Barreras abogado laboral y Rosana Pasquale docente, doctora e investigadora de la UNLU junto a un gran equipo de técnicos lujanenses aceptamos este desafio».

Publicado el martes 6 de agosto de 2019