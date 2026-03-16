Arbolado urbano: poda y cronograma de retiro de ramas

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El Municipio de Luján informó que con motivo de numerosas consultas recibidas al respecto en los diferentes canales institucionales, es importante recordar que en toda la provincia de Buenos Aires está prohibido podar sin previa autorización del Municipio. La ley provincial 12.276 prohíbe la poda, el daño o la extracción a cualquier ejemplar del arbolado urbano ubicado en espacios públicos como veredas y plazas. En el Municipio de Luján, rige la ordenanza N° 7875 que busca ordenar el arbolado urbano acorde a las características climáticas y urbanas del distrito para tener un bosque urbano sano y disminuir riesgos y futuros problemas.

La poda no es una necesidad del árbol; solamente se hace en casos de necesitar adaptar el ejemplar al ámbito urbano. Sin embargo, si un vecino o vecina considera que algún ejemplar de su vereda representa un riesgo o requiere una poda, no debe hacerlo sin permiso escrito del Municipio: se tiene que comunicar con el Centro de Atención al Vecino (CAV) para que un podador certificado examine el caso y actúe en base a lo analizado.

A continuación, se informan los datos de contacto del Centro de Atención al Vecino (CAV):

Mensajes: 232364000 (solo mensajes de texto, no llamada)

Sitio web: https://cav.lujan.gob.ar/

Correo electrónico: contacto@lujan.gob.ar

Está prohibido podar los árboles de todos los espacios públicos, incluyendo las veredas: solo lo puede hacer un podador del registro único de podadores con autorización municipal escrita. Incumplir con la norma traerá sanciones.

Si bien dentro de la propiedad no hace falta solicitar permiso, si el vecino o vecina considera que un árbol de su jardín requiere una poda, puede comunicarse con la Dirección Limpio Limpio para consultar si es o no necesaria: arboladolujan@gmail.com

Desde Luján Limpio aconsejamos a los vecinos según el estado del árbol y las características propias de cada especie, para evitar daños al ejemplar y la acumulación de ramas en las veredas.

CRONOGRAMA DE RETIRO DE RAMAS POR BARRIO

Las ramas no van en los contenedores negros ni en los Puntos Verdes. Los restos de poda se pueden depositar en la vereda solamente si ocupan un metro cúbico (medida de un bolsón de arena). Si se supera este límite, habrá multas. Con un volumen de ramas mayor al metro cúbico, el vecino deberá contratar un volquete privado para su retiro.

Retiro de ramas en marzo: Los Gallitos, Sarmiento, Americano, Parque Lasa, Universidad, Las Retamas y Barrio Luna.

Retiro de ramas en abril: Los Paraísos, Lanusse, Zapiola, Parque Esperanza, El Mirador, El Milagro y San Bernardo.

No hay que depositar las ramas en el mes que no les corresponde a los barrios mencionados. Hay que evitar podas innecesarias. Para hacer pedidos o reclamos, comunicarse con el CAV por los canales mencionados anteriormente.

Publicado el lunes 16 de marzo de 2026