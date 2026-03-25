Arbolado: el Municipio entregó ejemplares de curupí en el barrio San Pedro

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La Municipalidad informó que, a través de un pedido de la comunidad del barrio San Pedro, y en el marco del programa de arbolado urbano, el Municipio de Luján entregó 35 ejemplares de Curupí, un árbol nativo de crecimiento rápido y porte mediano.

La iniciativa surge a raíz de un pedido por parte de las y los vecinos. El Municipio respondió a la solicitud, haciendo un relevamiento para identificar que especie de árbol era conveniente para la zona mencionada.

La entrega de ejemplares se llevó a cabo en la Sociedad de Fomento del barrio San Pedro. Previamente, las personas interesadas se registraban en una planilla para recibir árboles, junto a un instructivo y una charla introductoria con recomendaciones para su correcta plantación y cuidado, promoviendo así una forestación responsable y sostenida en el tiempo.

El Curupí (Sapium haematospermum), también conocido como palo de leche, es un árbol nativo de crecimiento rápido y porte mediano (8 a 12 metros) característico de los bosques ribereños y el Delta del Paraná en Argentina. Es reconocido por su látex blanco tóxico, hojas lanceoladas, frutos rojizos que atraen aves y su valor como especie pionera.

Debido a la buena respuesta y la alta participación por parte de la comunidad, en las próximas semanas se hará una nueva entrega de árboles de la misma especie.

Por otra parte, en las pérgolas de la Plaza del barrio San Pedro se plantarán Glicinas, una trepadora leñosa muy vigorosa y longeva, ideal para pérgolas y muros, famosa por sus racimos colgantes de flores fragantes en primavera.

La propuesta dialogada y trabajada en conjunto entre el Municipio, la Sociedad de Fomento y la comunidad, demuestra el interés de las y los vecinos con el cuidado del ambiente, así como también la toma de conciencia frente a las cualidades ecosistémicas de los árboles.

Publicado el miércoles 25 de marzo de 2026