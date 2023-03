Apertura de sesiones: «Luján se está recuperando y saliendo adelante»

En el marco del inicio de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, el Intendente Leonardo Boto realizó un balance de su gestión durante los últimos tres años y convocó a la oposición a “trabajar en conjunto para construir políticas de Estado en pos del bien común”.

El Intendente definió a las Obras Públicas como “uno de los signos de nuestra gestión” y señaló que “con mucho esfuerzo, estamos haciendo cosas que parecían imposibles hace unos años”.

En este sentido, destacó “la reconversión del basural a cielo abierto, con un 35 por ciento de su superficie que ya está siendo saneada” y los avances “en la construcción del futuro Centro Ambiental de Luján, a pesar de todos los intentos por frenarla”. “Tenemos que estar por encima de cualquier actitud miserable y terminar con un flagelo ambiental que lleva más de medio siglo”, reclamó.

También se refirió al programa Luján Limpio, “con más de 1200 contenedores de basura instalados en barrios y localidades, que han permitido mejorar sensiblemente la higiene y la limpieza de las calles”, y al “plan histórico de asfalto y mejoramiento de calles, “que alcanzará 190 cuadras asfaltadas cuando terminen las etapas 4 y 5, más otras 168 cuadras nuevas que vamos a iniciar este año, para llegar a la cifra inédita de 350 cuadras asfaltadas en cuatro años”.

A esto se suman “más de 600 cuadras mejoradas con piedra y cerámica partida en barrios y localidades, que mejoran la circulación de vecinos y vecinas”.

El Intendente repasó asimismo otras obras de envergadura en marcha como “la renovación del edificio El Colonial y del Parque Ameghino”, así como la construcción del nuevo acceso principal de Avenida Nuestra Señora de Luján, que presenta un avance de obra cercano al 90 por ciento. “Estamos convencidos de que es una obra trascendente porque hace al reposicionamiento de Luján y genera un acceso propio de una ciudad que quiere ser un importante centro turístico”, valoró.

Asimismo, citó las obras de la nueva Avenida Beschtedt, donde “ya quedaron inaugurados los dos primeros carriles y en breve estaremos completando los otros dos”, precio a avanzar con la construcción de dos rotondas “que nos van a permitir ordenar el tránsito en una zona peligrosa”.

Por otra parte, rescató los trabajos recientemente finalizados en la calle Pascual Simone, “que vincula a una gran cantidad de barrios y a dos rutas importantes”, en el acceso al barrio Los Laureles por María Unzué de Alvear y en el acceso a Jáuregui por 25 de Mayo.

La construcción de senderos aeróbicos en el bulevar de avenida Roca, sostuvo el Intendente, permitió transformar un espacio “donde había basura y ramas en cada esquina, en un hermoso paseo para caminar, hacer ejercicio y disfrutar”. Otro tanto ocurrió en Open Door, sobre Juan de Dios Filiberto, en Pueblo Nuevo, sobre las calles Estrada y Doctor Muñiz, y en Olivera, sobre la calle Juan XXIII.

Sobre este punto, el Intendente destacó además la construcción de veredas “en más de 60 cuadras en barrios y localidades”. “Donde llega la vereda se organiza el frente de las casas y se ordena el barrio, son obras que hacen a la seguridad vial porque las familias y los chicos ya no tienen que caminar por las calles”, valoró.

También remarcó los “planes de bacheo con asfalto negro y con hormigón que llegaron a todo el distrito”, así como “la reparación con adoquines de la calle 9 de Julio, junto a la plaza Belgrano”. “Antes se tapaban pozos con tierra y tosca. Hoy con empeño, organización y esfuerzo estamos demostrando que las cosas se pueden encaminar”, expresó.

Sobre la iluminación LED, el Intendente recordó que “hasta hace 4 años no existía en Luján esta tecnología que tiene más de 15 años y que no solo brinda mayor potencia, sino que colabora en la seguridad y se traduce en un gran ahorro de energía”. “Hoy ya tenemos cubierto el microcentro, las arterias principales de muchos barrios y localidades, accesos y plazas”, amplió.

En materia de infraestructura ferroviaria, repasó “la reconstrucción de todos los pasos a nivel de la Línea Sarmiento y la renovación de las estaciones de Olivera y Jáuregui, donde hoy además funciona una sede del Renaper”. “Ya no hay más peripecias para conseguir un DNI en Luján, hoy no hay un trámite de documento atrasado en el distrito”, apuntó.

Las intervenciones realizadas en diversos espacios públicos también fueron subrayadas en el discurso, como la puesta en valor de la Plaza Colón, “que hoy se barre y se limpia todos los días”, el Parque San Martín, “que hoy está limpio, iluminado, ordenado y además incorporó un rosedal y dos canchas de básquet que tienen muchísima actividad todos los días”, y las dos plazas de Primera Infancia en la plazoleta Antigua Estación Basílica y en avenida Nuestra Señora de Luján.

Además, mencionó los trabajos de mejoramiento ejecutados en el Parque Las Heras y la Plaza 1° de Mayo de Open Door, la construcción de nuevos espacios verdes en los barrios Villa del Parque, San Cayetano, Santa Elena y El Soleado de Open Door, y la recuperación “de los trabajos de jardinería en todos los espacios verdes de Luján”.

“Pusimos en marcha el Plan Procrear de Open Door, que se había detenido inexplicablemente entre 2015 y 2019, y hoy de los 108 lotes hay 75 en construcción”, señaló el Intendente, subrayando se impulsó “una política pública de acceso a la vivienda” que también suma “el segundo proyecto de Procrear en La Loma, donde en breve iniciará la obra civil para la construcción de 96 viviendas”.

También se refirió a la reanudación del proyecto urbanístico del barrio Santa Marta, “donde nos encontramos con un desastre, con 30 casas mal hechas y con muchos problemas, y hoy tenemos 84 casas en construcción llevadas adelante por empresas sociales y trabajadores de Luján”, al tiempo que destacó “la construcción de 850 lotes con servicios, el mayor desarrollo de suelo urbano de la historia del Partido de Luján”.

El programa de puesta en valor de edificios públicos incluyó “mejoras en los cementerios municipales, con más veredas, más iluminación, más seguridad y nuevas nicheras, todo realizado por trabajadores municipales que hoy cuentan con los materiales y las herramientas necesarias”.

Además, enumeró “las diversas mejoras en el Palacio Municipal”. “Tiene que ver con cuidar la casa propia, porque es muy difícil dar lo que uno no tiene y en definitiva las grandes transformaciones se nutren de los pequeños detalles”.

En relación al proyecto de reconversión del Campo Municipal de Deportes, que actualmente se encuentra abierto a una instancia de participación ciudadana, el Intendente indicó que la iniciativa busca “derribar los muros, incorporar más hectáreas al Parque San Martín y sumar servicios, áreas deportivas y culturales para que lo pueda disfrutar toda la comunidad”.

Sobre las obras vinculadas a la cuenca del río Luján, el Intendente remarcó “la finalización del nuevo puente de Olivera y las obras de ampliación de cauce a la altura de Open Door”, en tanto recordó la puesta en marcha “del proceso de participación ciudadana para la construcción del nuevo puente de Almirante Brown y la adjudicación de las obras en el tramo urbano de la ciudad de Luján”.

Asimismo, puntualizó que “ya se terminó el convenio técnico para la construcción de la nueva Planta de Tratamientos Cloacales para Luján y Open Door, que va a estar ubicado en el predio de la Colonia Cabred”. “Ya se aprobó la ley y salió el decreto reglamentario para avanzar con este proyecto tan necesario, y esperamos que antes de fin de año se adjudiquen las obras”, precisó. Otro tanto manifestó con respecto a la construcción de la nueva Terminal de Ómnibus, “una obra que viene muy demorada y esperamos que este mes empiecen definitivamente las obras”.

La Emergencia Hídrica también estuvo presente en el discurso, declarada por el Intendente a causa de la sequía histórica. “Desde 1905 no vivíamos algo así y la mitad de la población de Luján obtiene agua de pozos superficiales, por eso tenemos vecinos que están con problemas”, afirmó, y explicó que “en estos años avanzamos con la expansión de la red de agua potable: finalizamos primera etapa de Pueblo Nuevo, que permitió que vecinos que al principio no querían conectarse pudieran tener servicio a pesar de la bajante de las napas”, ilustró.

También destacó que “se terminó la red de agua potable de Open Door y Carlos Keen y en cuanto lleguen los tanques empezará a funcionar el servicio, y en Villa del parque ampliamos el servicio en alguna zona con una microred, que permitió que no hubiera problemas”.

Por otra parte, remarcó los trabajos de renovación de red de agua en la zona céntrica para modernizar “una red antigua, con parches, con materiales antiguos”. “Es una obra trascendente que está sentando las bases para salir de este problema estructural”, añadió.

Por último, se refirió al proyecto de mejoramiento y renovación del Centro Histórico, que actualmente se encuentra sujeto a una instancia de participación ciudadana, “con la puesta en valor de la calle San Martín, el ordenamiento de la cartelería, el soterramiento de los servicios y la ampliación del espacio público”.

“Hay muchas cosas por hacer, muchas cosas que faltan, pero Luján se está recuperando y saliendo adelante. No lo digo yo, lo dicen los vecinos y vecinas. Y lo estamos haciendo con alegría, con la felicidad de hacer el trabajo, con amor, con espíritu de servicio. Lo estamos haciendo entre todos, a pesar de las diferencias, el oficialismo, la oposición, las instituciones, la ciudadanía, lo estamos haciendo todos juntos porque hay algo más importante que nosotros y es que Luján salga adelante”, concluyó.

Lo concretado en términos de Seguridad, “una de las principales preocupaciones de los vecinos” también ocupó una parte central del discurso pronunciado por el Intendente ante el cuerpo deliberativo, quien destacó en primer lugar “la construcción del nuevo Centro Operativo de Monitoreo, con todos los avances tecnológicos y mejores condiciones de trabajo para los empleados”.

“Pasamos de 187 cámaras conectadas a 450, desarrollamos diversas aplicaciones que dieron respuestas a la comunidad como Vecinos Conectados, Botón Antipánico, el Canal de Denuncias Anónimas por Venta de Drogas, que hoy explica el 90 por ciento de los allanamientos realizados, la Guardia de Ruidos Molestos”, continuó el Intendente, y destacó “la instalación de nuevos módulos policiales en distintos barrios y la incorporación de nuevas fuerzas de seguridad en el distrito, como la Sub DDI, Policía Científica, Narcotráfico, el Centro de Entrenamiento de Fuerzas Especiales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”.

También destacó los esfuerzos realizados en materia de Seguridad Vial, “con la colocación de 20 reductores de velocidad por mes, en un proceso acumulativo que no se detiene y que genera una mayor demanda cuando las calles se asfaltan”, pero también con trabajos de “señalización, instalación de carteles nomencladores de calles, colocación de tachas lumínicas en grandes cruces”.

“Somos un Estado que cuida pero también embellece, por eso encaramos la pintura de los cordones en esquinas, calles, avenidas, la pintura de postes de luminarias en diversas arterias, la instalación de nuevos semáforos, que articulamos junto a Bomberos para determinar las esquinas más peligrosas”, agregó el Intendente, y convocó a todas las fuerzas políticas “a dialogar para no ensuciar Luján durante la campaña electoral”.

Por otra parte, destacó la instalación de 14 cámaras lectoras de patentes, “como parte de las 28 que conformarán el Anillo de Lectores de Patentes en todos los accesos asfaltados a Luján”. “Tengamos en cuenta que en el 40 por ciento de los delitos que se producen en el distrito se trata de delincuentes que no viven en Luján”, contextualizó.

Por último, ponderó la Mesa de Política Criminal del Partido de Luján, “un ámbito con todos los actores que hacen a la seguridad y que no busca hacer política partidaria sino trabajar para mejorar la seguridad”. Y exhortó: “No podemos seguir tirando frases hechas al viento en este tema, tenemos que sentarnos a discutir para construir soluciones todos juntos en temas tan sensibles como nocturnidad, minoridad, narcotráfico, tenemos que construir una política pública para problemas sociales complejos. No hay grieta en el Partido de Luján”.

Las importantes inversiones en Salud, afirmó el Intendente, se expresaron “en un aumento desestacionalizado del 300 por ciento en el Hospital Municipal”, que permitió realizar obras de recuperación, mejoramiento y modernización en diversas áreas operativas.

Sobre el principal centro sanitario del distrito, indicó que la ciudad creció, el Conurbano también y son 50 millones de pesos que invertimos por mes para atender a personas que no son de Luján. Por eso nos pusimos a trabajar con la Provincia en el traspaso del Hospital, que fue discutido y aprobado por este Concejo. Estamos a días de concretar el traspaso definitivo y se vienen inversiones muy fuertes por parte de la Provincia. Queremos un Hospital moderno, actualizado, equipado, con más recursos humanos y con una nueva Guardia”.

Asimismo, destacó lo realizado para fortalecer la Atención Primaria, “con la remodelación y modernización de Centros de Salud en barrios y localidades, con la construcción del nuevo CAPS del barrio Constantini”. “El estado de muchas salitas era crítico y las estamos recuperando y poniendo en valor”, sostuvo.

El Intendente también subrayó la importancia del Programa de Prótesis de Luján, “que en 2022 entregó 58 prótesis y hoy la espera media está entre 30 y 45 días, incluso mejor que muchas obras sociales”, así como el flamante “Programa de Rehabilitación Dental, que genera una dignidad enorme” y “los nuevos consultorios odontológicos en diversos CAPS con equipamiento nuevo adquirido con recursos propios”.

“Algunos se desgañitan hablando de moralidad, transparencia y corrupción, con denuncias que después no se comprueban, solo para hacer daño. Hay gente que hace política así porque cuando tiene la realidad adelante no la puede mejorar. Pero nosotros creemos en la política con mayúsculas, la que atiende los grandes problemas estructurales de Luján, por eso implementamos el Expediente Digital, que es la mayor medida de transparencia en Luján en los últimos años. Lo demás es cartón pintado”, afirmó el Intendente al referirse a las políticas de Transparencia y Modernización del Estado Municipal.

En este sentido, también valoró “los Puntos Ciudadanos en barrios y localidades, acercando los servicios del Municipio para dar respuestas a los vecinos y la Intendencia Itinerante”. “Seguimos acompañando a las instituciones de nuestra comunidad. Cuando asumimos había 65 entidades intermedias con reconocimiento municipal, que hoy se convirtieron en 167. Son importantes porque expresan el encuentro y la reunión de los vecinos de Luján, y es entre todos cómo vamos a sacar a Luján adelante”, añadió.

En términos de Desarrollo Humano, el Intendente enumeró una serie de “obras históricas en marcha”, como los nuevos Centros de Desarrollo Infantil de los barrios Parque Lasa y Ameghino -este último en estado de ejecución “muy avanzado-, así como el nuevo SUM del barrio Padre Varela y de la localidad de Olivera, y el Centro Comunitario de Open Door.

Un párrafo aparte le dedicó “a las obras de recuperación integral del CIC San Fermín” “¿Alguien recuerda lo que era ese espacio hace cuatro años? Hoy tenemos un edificio de pie, pintado, con baños funcionando, con cercos, con alarmas, con cocina nueva”, apuntó.

También recordó la reciente entrega de Kits Escolares “para todas las familias que reciben asistencia alimentaria”. “Hoy son miles los chicos y chicas fueron a la escuela con mochila, guardapolvo y materiales”, acotó.

Las obras de Infraestructura Escolar alcanzan a la fecha “120 obras en los 82 edificios escolares que tiene Luján. En todos hubo mejoras, con 421 millones de pesos de inversión, articulada con el Fondo Educativo Municipal y la Provincia”.

“Queremos más Deportes, más cerca de los vecinos”, definió el Intendente al analizar las obras realizadas en el área, con la construcción de playones deportivos en los barrios Ameghino, Villa del Parque, Zapiola, El Trébol y Juan XXIII, que suman al finalizado en el barrio San Pedro. “No queremos que sean solo cemento abandonado y por eso hacemos un acompañamiento social importante, tratando de construir comunidad, fortaleciendo el tejido social y trabajando con las familias”, enfatizó.

Asimismo, remarcó la construcción de Luján Park, el nuevo espacio para deportes urbanos “que está entre los cuatro mejores del país y es uno de los dos de la provincia habilitados para competencias”, y las 21 escuelas deportivas municipales, “que brindan oportunidades para todos, bajo la idea de una mente sana en un cuerpo sano”.

En materia de Economía y Finanzas, indicó que “el presupuesto municipal pasó de 1.900 millones en 2019 a más de 15.000 millones de pesos en 2023”, arrojando “un crecimiento desestacionalizado del 629 por ciento”.

“Esto tiene que ver con varias cosas. por un lado tenemos un Estado presente a nivel nacional con obras importantísimas, y por otro un crecimiento de la masa coparticipable y de recursos propios, recursos locales que generamos desde el Municipio”, amplió el Intendente, y explicó que “en 2019 el 37 por ciento de la recaudación venía de las tasas municipales y hoy esa cifra pasó al 51 por ciento. Por eso Luján dejó de ser un Municipio empobrecido que tapaba baches con tosca a ser uno donde se están haciendo múltiples obras. Gracias a ese crecimiento económico, hoy podemos decir orgullosos que estamos haciendo”.

“Este crecimiento de la recaudación no es porque somos brillantes, sino por los esfuerzos que hicimos. Cuando asumimos el 40 por ciento de los lotes en barrios privados no estaban regularizados y no pagaban impuestos, otro tanto con 6 de las 10 empresas más importantes de Luján, que pagaban tasa rural en vez de tasas industrial”, abundó, y resaltó el incrementó en el Índice de Coparticipación, “que pasó de 0.76 a 0.85, fundamentalmente restablecimos las estadísticas de salud”.

En este mismo orden, destacó la apertura del Nuevo Almacén Central Municipal, “que brinda una transparencia excepcional porque todo lo que compra el Municipio se digitaliza, ingresa al depósito y se reparte” y las flamantes “Oficinas de Ingresos Públicos, un orgullo de servicio que los vecinos valoran cuando van a pagar sus tasas”.

Para finalizar, evaluó lo actuado en Culturas y Turismo, “con una apuesta muy fuerte a reposicionar a Luján, con muchos fines de semana con una ocupación al 100 por ciento a partir de una agenda de espectáculos y propuestas de relevancia, además de la organización de diversos eventos como los Carnavales, la Semana Santa, Música en la Plaza”, entre otros.

También subrayó la definición de la Marca Luján, “consensuada y con participación de las fuerzas vivas de toda la comunidad, un ejemplo que nos tiene que servir para visualizar una forma de trabajo, que es la de alcanzar consensos a pesar de las diferencias”.

“Quiero cerrar convocando al diálogo a pesar de las diferencias, de las críticas legítimas, quiero convocar a que seamos capaces de encontrarnos en organismos colegiados que nos permitan ir generando políticas de Estado como ya lo hemos hecho en algunos ámbitos. Los invito a que sigamos trabajando en pos del bien común y apostar a la felicidad de nuestro pueblo”, concluyó el Intendente.

Publicado el miércoles 1 de marzo de 2023