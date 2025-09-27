Anuncian la grilla oficial de actividades para celebrar una nueva edición de Luján Virreinal

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Se hará hincapié en la hispanidad y la herencia hispanoamericana.

El Municipio de Luján informó que se prepara para comenzar con las actividades de Luján Virreinal, una iniciativa que se centra en las celebraciones de Luján Rumbo a los 400 años y que destaca la historia, la cultura y las tradiciones de la ciudad.

Luján celebra en octubre un nuevo aniversario de su fundación. El milagro de la Virgen en 1630 marcó el origen del poblado que en 1755 fue reconocido como Villa de Luján.

Este año, el enfoque será especial: se hará hincapié en la hispanidad y la herencia hispanoamericana, destacando la integración cultural, el legado virreinal, la construcción de identidad, el idioma compartido y la Fe Fundante.

En ese sentido, a lo largo de todo el mes, se desarrollarán una serie de actividades para toda la familia como charlas históricas, conciertos, proyección de películas alusivas, recorridos y recreaciones, entre otras.

Las mismas, de carácter libre y gratuito, se llevarán a cabo bajo el siguiente cronograma, también disponible en el link: https://bit.ly/lujanvirreinal

El miércoles 1°, se izarán las banderas Cruz de Borgoña, Argentina y Pontificia. Además, a las 18 horas, se realizará el ciclo Cine de la Hispanidad en el Museo de Bellas Artes y se proyectará la película “La misión” (1986).

El jueves 2, a las 19 horas, se llevará a cabo el encuentro Charlas en el Museo de la Ciudad: “Pedro de Mendoza y el Capitán Luján: una expedición a los inicios” por Jesús Binetti.

El sábado 4 y domingo 5, será la 51° Peregrinación Juvenil a Luján, cuyo lema este año es: “Madre, danos amor para caminar con esperanza”. Organiza: Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular de Buenos Aires.

El jueves 9, a las 19 horas, será la jornada de Charlas en el Museo de la Ciudad: “La Paz de Casuatí, 1742: relaciones hispani-criollas e indígenas en la frontera de Luján”. Por Federico Suárez.

El viernes 10, a partir de las 18 horas, habrá un ciclo de Charlas en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos: “Religión en el Virreinato”, por el Padre Lucas Garcia, Rector del del Santuario y Basílica de Nuestra Señora de Luján; “Economía Virreinal”, por Patricio Lons; Presentación del Primer Foro “Ciudades Marianas de Hispanoamérica”, por la comisión de Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Corporación Andina de Fomento.

El sábado 11, a las 15 horas, se realizará Recorridos con historias: “Río Luján” por Pancho Masci, saliendo desde el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos (P.º Calelian 1135) . Y a las 19, en el mismo Centro Cultural, habrá un concierto del Ensamble Lois Berger, Coro de Niños y Coro de Cámara.

El miércoles 15, a las 16 horas, en el Complejo Museográfico E. Udaondo, se desarrollará la charla: “Pintura Virreinal: Tesoros de Arte” por Leontina Etchelecu. Y a las 18, habrá otra jornada del ciclo Cine de la Hispanidad en el Museo de Bellas Artes con la proyección de la película: “Hispanoamérica: una nueva civilización”, de José Luis López Linares.

El jueves 16, se celebrará el 10° aniversario del Museo Municipal de la Ciudad. En ese sentido, a las 18 horas, se realizará el acto protocolar y a las 19 habrá otra jornada de Charlas en el Museo de la Ciudad: “El Museo y su vinculación con la historia virreinal”, por María Teresa Tartaglia.

El viernes 17, se celebrará el Día de la Villa en la Plaza Belgrano. A las 18 horas, se llevará a cabo la apertura de la Feria Gastronómica de la Hispanidad en el Parque Ameghino. A las 19, el Intendente Municipal Leonardo Boto brindará unas palabras: “La idea de la Hispanidad en América”. Además, habrá una recreación sobre el Hito Cero de la Argentinidad y la batalla por la recuperación de Bs. As. con decenas de artistas en escena.

El sábado 18, a las 10.30 horas, se realizará otra jornada de Recorridos con historias:“El luján virreinal desde la Plaza Real” por Pancho Masci, saliendo desde las recovas del Museo de Bellas Artes. Por otro lado, a las 17, en el Centro Cultural Cultural Municipal Doña Ana de Matos, habrá un concierto de Música para tecla español de Alfredo Spitale. Homenaje al músico español Padre Antonio Soler, acompañado por Dolores de Urquiza, ejecutante de castañuelas. Y a las 18, se realizará la Recreación del Primer Partido de Tenis de Argentina, por parte de la Asociación Argentina de Tenis y de Luján Tenis Club con invitados especiales.

El domingo 19, a las 19 horas, en el Teatro Trinidad Guevara, se realizará el ciclo Música en el Teatro – Espectáculo de cierre: Concierto del reconocido pianista español Raúl Canosa. Esta actividad es auspiciada por la Embajada del Reino de España en Argentina.

El miércoles 22, a las 18 horas, habrá una nueva jornada de Cine de la Hispanidad en el Museo de Bellas Artes con la proyección de la película “El abrazo de la serpiente” (2015).

El jueves 23, a las 18 horas, se realizará una nueva función de Cine de la Hispanidad en el Museo de Bellas Artes, donde se proyectará la película “El laberinto del fauno” (2006). Más tarde, a las 19, se llevará adelante otro ciclo de Charlas en el Museo de la Ciudad: “Juegos y costumbres del virreinato” por Eduardo Iraola.

El viernes 24, a las 18 horas, habrá otra jornada de Charlas en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos: “Sociedad y política en el Virreinato del Río de la Plata”, por Roque Luis Cattaneo.

El sábado 25, a las 15 horas, se realizará Recorridos con historias: “Tras los pasos de los Ameghino”, por Pancho Masci, saliendo desde el Museo Municipal Casa de los Ameghino (Las Heras 466).

El jueves 30, a las 19 horas, se llevará adelante la jornada Charlas en el Museo de la Ciudad: “Hispanoamérica en el siglo XXI: cultura, lengua y desafíos comunes” por Valeria Rodríguez Burella.

El viernes 31, a las 16 horas, en la Casa de Pepa Galarza, se realizará la charla “Mujeres Virreinales” por Viviana Melloni de Mallol, con una recorrida por dicho Museo.

Por otro lado, también habrá una grilla de actividades permanentes durante la Semana de la Villa:

Del miércoles 8 al domingo 12, en el Museo Municipal de Bellas Artes “F. F. de Amador” se realizará la Feria del Libro de Luján.

Viernes 17, sábado 18 y domingo 19, de 14 a 00 horas, en el Parque Ameghino, se desarrollará la Feria Gastronómica de la Hispanidad.

Intervenciones urbanas y acciones sorpresa: Habrá recreacionistas de época caminando por el Centro Comercial, la Estación de Trenes y la Plaza Belgrano. Además, pregones virreinales: lectura de edictos históricos combinados con anuncios culturales.

Para más información, consultar las redes sociales de la Secretaría de Culturas y Turismo, en el instagram @culturasyturismolujan y en el instagram del Municipio de Luján, @municipiodelujan

Publicado el sábado 27 de septiembre de 2025