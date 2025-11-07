Anillo Digital: continúa la colocación de lectoras de patentes en diversos puntos del partido

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

En el marco del Plan “Luján Alerta 24”, el Municipio de Luján continúa fortaleciendo el Anillo Digital de Seguridad, una red de videovigilancia con reconocimiento automático de patentes que cubre los principales accesos al distrito.

Conectado al Centro Operativo de Monitoreo (COM), el sistema permite detectar en tiempo real los vehículos con pedido de captura, denuncias de robo o vinculados a delitos, activando de inmediato la intervención coordinada de las fuerzas de seguridad.

En los últimos días, finalizó la instalación de cámaras y pórticos en la calle Pascual Simone, en la zona cercana a la ex Ruta Nacional N°5, y en el ingreso al barrio Casuarinas, en la Ruta Nacional N°7.

Además, comenzó la instalación de lector de patente con pórticos en el camino a la localidad de Carlos Keen.

Todos los pórticos cuentan con cámaras lectoras de alta velocidad, iluminación LED, señalética de advertencia y conexión directa con el COM, contribuyendo a construir un distrito más seguro. Al día de hoy se han colocado más de 40.

En este sentido, en los últimos cuatro meses, fueron más de 50 los casos donde se pudo concretar la detención o aprehensión de personas buscadas por la ley que ocupaban vehículos detectados por las lectoras de patentes.

Cabe destacar que se encuentran en funcionamiento los dispositivos en todos los ingresos a Luján. La iniciativa combina recursos humanos y técnicos de la Secretaría de Protección Ciudadana, de la Justicia y de las fuerzas policiales de distintos escuadrones con sede en nuestro distrito.

Publicado el viernes 7 de noviembre de 2025