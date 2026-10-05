Ángeles Crinigan hizo historia para El Timón

Publicado el lunes 5 de octubre de 2026

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Por primera vez, el Club Náutico El Timón tendrá una representante en un Campeonato Mundial de Surfski u Ocean Racing.

La palista y entrenadora de la institución, Ángeles Crinigan, ya se encuentra en España para participar del Campeonato Mundial de Ocean Racing 2026, que se disputará del 9 al 11 de octubre en La Vila Joiosa, Alicante.

La competencia reunirá a más de 750 palistas de 36 países, quienes desafiarán las olas del Mediterráneo en una exigente prueba de 20 kilómetros en mar abierto.

«Un logro histórico que llena de orgullo a toda la familia timonera. ¡Felicitaciones, Ángeles! Desde Jáuregui te acompañamos y te deseamos lo mejor en esta inolvidable experiencia mundialista», expresaron.

Publicado el lunes 5 de octubre de 2026