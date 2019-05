Alma Córdoba y su sueño de representar a la Argentina

Con apenas 13 años la lujanense Alma Córdoba no para de entrenar enfocada en las metas que se ha propuesto a corto plazo.

«Quiero representar a mi país» dice emocionada. Su sueño está a la vuelta de la esquina.

«Estamos compitiendo en los selectivos para ir al Mundial sub 14 en España. El primero en Buenos Aires perdimos la final y el segundo lo ganamos, estamos primeras y seguimos en carrera, aunque todavía faltan muchas etapas»

La jugadora que acompaña a Alma dentro de la cancha es representante de la provincia de Santiago del Estero, pero afuera cuenta con un equipo de trabajo que la acompaña en el día a día para potenciar su juego.

Además de su papá Adrián, que está a sol y a sombra, Alma cuenta con la dirección en los entrenamientos de Maxi Yzze, profesional con vasta experiencia en el circuito nacional, además de sparrings y una importante rutina en gimnasio para tener una buena base física.

Alma resalta el apoyo de la familia para seguir adelante y no es algo menor. Los viajes y hospedajes al interior del país para participar en los selectivos son solventados por ellos y, por supuesto, son muy costosos.

A pesar de ésto, un gran aliciente fue la llegada de Cyber Paddle, firma que se encarga de proveer a Alma de la indumentaria y paletas para entrenamientos y torneos.

Alma Córdoba no juega al paddle de muy chica, de hecho, ella antes practicaba taekwondo en el Club Ferro y estaba muy cerca de llegar al cinturón negro.

«Un día agarré una paleta, me gustó y no paré más. Fue todo el año pasado. Empecé a jugar, le pedí a mi papá de participar en los torneos y los ganaba. Llegué a tercera (la máxima categoría zonal) en poco tiempo, aunque tengo muy claro que lo fácil no es llegar sino mantenerse»

Como Messi es el ídolo de los que juegan al fútbol, el referente de Alma en el paddle es Marta Marrero, jugadora española que está en la cima mundial del deporte.

«Ojalá que pueda llegar como ella al circuito profesional, el World Paddle Tour que se juega en España. Ahí están los mejores jugadores del mundo»

Su papá resalta que ella no descuida sus estudios, más allá de que los entrenamientos y torneos le demandan mucho tiempo.

Alma tiene un horizonte bien claro. Condiciones le sobran.

Publicado el lunes 27 de mayo de 2019